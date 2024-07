Ognjena stihija v Tučepih, gostje zapuščajo hotele: 'Razmere so napete'

"Razmere so napete, hiše stojijo ena ob drugi, branimo vse," je za hrvaške medije povedal poveljnik gasilcev, ki se borijo z obsežnim požarom v Gornjih Tučepih. In medtem ko se z ognjenimi zublji borijo gasilske enote od Splita do Makarske riviere, pa gostje na območju že zapuščajo hotele. Pri naših južnih sosedih sicer divja več ognjenih front, gori namreč tudi na območju Smokovića pri Zadru in pri Skradinu. Tam obstaja nevarnost, da bi se požar razširil proti Narodnemu parki Krka.