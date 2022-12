Ognjene pričakalo več deset tisoč navijačev: nebo je gorelo, tekle so solze sreče

Z letališča je nogometaše v spremstvu policije odpeljal avtobus, zadnji del poti pa so nogometaši opravili s panoramskim avtobusom z odprto streho – tako so med vožnjo veselo pozdravljali svoje navijače. Avtobus jih je odpeljal do osrednjega prizorišča sprejema – na Trg bana Jelačića, kjer je nogometaše pričakalo več deset tisoč navijačev, poroča Jutarnji list.

Tam je vladala evforija, ponos, tekle pa so tudi solze sreče. Navijači so bili na trgu zbrani že od dopoldneva, kjer so peli, nebo pa krasili z ognjemetom. Nogometaše so pričakale tudi mažoretke in več glasbenih skupin, med katerimi je bila tudi skupina Prljavo kazališče.