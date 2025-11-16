Ognjeni blatni vulkan: plameni do višine dveh metrov

Vulkan je ustvaril pet odprtin, iz katerih je bruhalo blato in plameni do višine dveh metrov. Prejšnji izbruh je potekal pred šestimi meseci, poroča Taiwan News . Vaški načelnik Chen Yu-yi je dejal, da je po prejemu poročil o izbruhu hitro prispel na kraj dogodka in od tam koordiniral ukrepe za izkop preusmeritvenih kanalov, da prepreči poplavljanje okoliških kmetijskih zemljišč.

Blatni vulkani so geološki pojav, ki nastane, ko podzemni plini pod visokim pritiskom, kot je metan, reagirajo z zemeljskimi vodami in raztopijo glinovec, pri čemer nastane blatna zmes, ki skozi razpoke pronica na površje.

Ti pojavi so lahko zelo različne velikosti – od nekaj metrov do več kilometrov v premeru – in lahko dosežejo višino več sto metrov. Blatni vulkan Wandan, ki leži blizu meje občin Wandan in Xinyuan, je od leta 1988 izbruhnil vsaj enkrat na leto.

Čeprav so izbruhi težko napovedljivi, se po besedah lokalnih oblasti najpogosteje pojavijo v vasi Wannei ali bližnjih območjih.