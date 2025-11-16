Svetli način
Ognjeni blatni vulkan: plameni do višine dveh metrov

Wandan, 16. 11. 2025 09.08 | Posodobljeno pred 26 minutami

Ognjeni blatni vulkan je v sredo okoli 5. ure zjutraj izbruhnil v občini Wandan v okrožju Pingtung na Tajvanu in trajal približno tri ure. Pri tem je blato teklo na bližnja polja. Izbruh se je zgodil pred templjem Huangyuan in je bil letos že drugi.

Vulkan je ustvaril pet odprtin, iz katerih je bruhalo blato in plameni do višine dveh metrov. Prejšnji izbruh je potekal pred šestimi meseci, poroča Taiwan News. Vaški načelnik Chen Yu-yi je dejal, da je po prejemu poročil o izbruhu hitro prispel na kraj dogodka in od tam koordiniral ukrepe za izkop preusmeritvenih kanalov, da prepreči poplavljanje okoliških kmetijskih zemljišč.

Izbruhne vsaj enkrat na leto, letos že dvakrat

Blatni vulkani so geološki pojav, ki nastane, ko podzemni plini pod visokim pritiskom, kot je metan, reagirajo z zemeljskimi vodami in raztopijo glinovec, pri čemer nastane blatna zmes, ki skozi razpoke pronica na površje.

Ti pojavi so lahko zelo različne velikosti – od nekaj metrov do več kilometrov v premeru – in lahko dosežejo višino več sto metrov. Blatni vulkan Wandan, ki leži blizu meje občin Wandan in Xinyuan, je od leta 1988 izbruhnil vsaj enkrat na leto.

Čeprav so izbruhi težko napovedljivi, se po besedah lokalnih oblasti najpogosteje pojavijo v vasi Wannei ali bližnjih območjih.

