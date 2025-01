Ognjeni kaos v Los Angelesu, gori tudi Hollywood Hills: mrtvih najmanj pet

V Los Angelesu in sosednjem okrožju Ventura divja najmanj šest požarov, poročajo tuji mediji. V boji z njimi je več tisoč gasilcev, ki so doslej uspeli nekoliko zamejiti in zmanjšati le požar v Woodleyju. Ostalih pet nikakor ni zamejenih, opozarjajo ameriške oblasti, ki so že v sredo zaradi požarov, ki se zaradi orkanskega vetra hitro širijo, za območje razglasile izredne razmere.

V Kalifornijo so napoteni gasilci iz vseh zahodnih zveznih držav, vključno s 60 enotami iz Oregona, 45 iz Washingtona, 10 iz Nove Mehike, 15 iz Utaha in enotami iz Arizone. Uničenih je več kot 1000 zgradb, domove pa so izgubili tudi številni slavni, vključno z zakoncema Leighton Meester in Adamom Brodyjem, Billyjem Crystalom, Mandy Moore, Cary Elwes in Paris Hilton.

Zaradi neobladljivega apetita plamenov so ameriške oblasti za četrtek odredile zaprtje vseh šol na območju. Da bi še naprej zagotavljali šolske obroke učencem, ki so od njih odvisni, je nadzornik Alberto Carvalho sporočil, da so aktivirali osem različnih centrov za distribucijo hrane.

Največja in najbolj uničujoča doslej sta bila požara Palisades (15.832 hektarjev) in požar Eaton (10.600 hektarjev). Požar je v le enem dnevu postal najbolj uničujoč požar v zgodovini Los Angelesa. Ameriški predsednik Joe Biden je ob tem podpisal zvezno razglasitev katastrofe. S tem bodo prizadetim posameznikom omogočili sredstva za začasna stanovanja in popravila domov, posebna posojila za kritje stroškov izgube nezavarovanega premoženja in druge programe, namenjene pomoči posameznikom in lastnikom podjetij za okrevanje po katastrofi.

Županja v času požarov v Afriki, Biden odpovedal potovanje v Italijo

In medtem ko se gasilci soočajo s pomanjkanjem vode, za gašenje jo zajemajo tudi iz bazenov in ribnikov, mora losangeleška županja Karen Bass zagovarjati tako svojo odsotnost v času izbruha požarov kot zmanjšanje sredstev za gasilce, ki so ga sprejeli lani poleti. Sredstva so namreč zmanjšali za več milijonov dolarjev.