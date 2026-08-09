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Ognjeni pekel: prijeli 420 ljudi, med njimi 166 mladoletnikov

Pariz, 09. 08. 2026 18.48 pred 20 urami 4 min branja 18

Avtor:
N.Š.
Požar v departmaju Gironde v Franciji

Francija letos doživlja eno najhujših sezon gozdnih požarov v svoji sodobni zgodovini. Ogenj je od začetka poletja uničil več kot 120.000 hektarjev površin – največ po drugi svetovni vojni. Medtem ko se država pripravlja na nov vročinski val, oblasti iščejo odgovorne. Doslej so prijele že 420 ljudi, osumljenih povzročitve požarov, med njimi kar 166 mladoletnikov. Vse bolj so na lovu za povzročitelji požarov tudi v Španiji in Italiji.

Francosko notranje ministrstvo je sporočilo, da je policija od začetka poletja zaradi domnevnega povzročanja požarov prijela 420 ljudi.

Nekatere primere oblasti obravnavajo zelo strogo. Triindvajsetletnika na jugovzhodu države obtožujejo, da je v petih dneh zanetil deset požarov. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 15 let zapora in 150.000 evrov denarne kazni. Drug moški je bil že obsojen na tri leta zapora zaradi treh manjših požarov v gozdu v pokrajini Vosges, čeprav je po poročanju lokalnih medijev zgorelo le nekaj kvadratnih metrov rastja.

Takšna stroga kaznovalna politika pa sproža tudi kritike. Po poročanju francoskih medijev naj bi bila med obsojenimi tudi brezdomna oseba in oseba s težjo obliko avtizma zaradi odvrženega cigaretnega ogorka.

Odvetnica Muriel Gestas, ki je v več primerih zastopala obtožene požigalce, meni, da je število aretacij presenetljivo visoko in dvomi, da bodo vsi primeri prestali sodni preizkus.

Tudi časnik Le Monde opozarja, da zaradi pomanjkanja informacij ni mogoče oceniti, koliko primerov temelji na trdnih dokazih in koliko gre predvsem za hitro odzivanje oblasti pod pritiskom javnosti.

Evakuacije v Franciji
Evakuacije v Franciji
FOTO: Profimedia

Kako sploh ugotovijo, kje se je požar začel?

Iskanje povzročitelja požara je pogosto podobno detektivski preiskavi, piše BBC. Ko je požar pogašen, preiskovalci najprej natančno pregledajo pogorišče in določijo smer širjenja ognja. Če je veter ves čas pihal iz iste smeri, pogorelo območje pogosto tvori značilno črko V, ki preiskovalce pripelje do izhodišča požara.

Tam nato iščejo morebitne ostanke vžigalnikov, cigaretnih ogorkov ali drugih predmetov, na katerih bi lahko našli prstne odtise ali sledove DNK.

Čeprav javnost pogosto najprej pomisli na požigalce, strokovnjaki ocenjujejo, da predstavljajo le manjši delež vseh primerov.

Veliko več požarov povzročijo vsakdanje malomarnosti – iskra med gradbenimi deli, okvarjena električna oprema, žar ali odvržen cigaretni ogorek.

Preiskovalec Eric Dufayet opozarja, da je letos zaradi izjemne suše dovolj že povsem majhna iskra.

Za cigaretni ogorek velja tako imenovano pravilo 30: temperatura okoli 30 stopinj Celzija, vlažnost pod 30 odstotki, veter pod 30 kilometri na uro in vsaj tretjina neizgorele cigarete. Toda v letošnjih razmerah je po njegovih besedah ogenj še precej lažje zanetiti.

Zakaj ljudje sploh zanetijo požar?

Psihiater Michel Lejoyeux povzročitelje deli v tri skupine. Prvi so malomarni ljudje, ki požara niso nameravali povzročiti. Drugi od požara pričakujejo korist, na primer zavarovalnino ali drugo finančno korist. Tretja skupina so piromani – ljudje, ki jih ogenj privlači sam po sebi. Takšni primeri so po njegovih besedah zelo redki in predstavljajo le majhen del vseh požigalcev.

Odvetnica Muriel Gestas opozarja še na eno posebno skupino. Po njenih izkušnjah naj bi nekateri gasilci požare zanetili zato, da bi jih nato sami gasili in bili predstavljeni kot junaki. Pri nekaterih prostovoljnih gasilcih naj bi bil motiv tudi finančen, saj za intervencije prejemajo neobdavčena nadomestila. Takšni primeri so sicer izjemno redki.

Podnebne spremembe spreminjajo pravila igre

Čeprav večino požarov zanetijo ljudje, strokovnjaki opozarjajo, da letošnja katastrofa brez podnebnih sprememb skoraj zagotovo ne bi dosegla takšnih razsežnosti.

Dolgotrajna suša in rekordne temperature pomenijo, da se tudi najmanjša iskra lahko v nekaj minutah spremeni v velik gozdni požar.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je letošnje požare označil za "popolnoma brezprecedenčne" in napovedal, da bo morala država obnoviti gozdove na drugačen način.

"Morali bomo ponovno zasaditi drugačne gozdove, saj se moramo prilagoditi strukturnim posledicam podnebnih sprememb," je dejal.

Ob tem je pozval, da zdaj ni čas za medsebojno obtoževanje, temveč za skupno spopadanje s posledicami.

Požar v Italiji
Požar v Italiji
FOTO: Twitter

Tudi Španija in Italija zaostrujeta pregon

Francija pri iskanju povzročiteljev požarov ni osamljena. V Španiji, kjer je letos zgorelo več kot 150.000 hektarjev, so oblasti od začetka požarne sezone prijele več osumljencev požigov. Med njimi sta bila osumljenca v provincah Zamora in Malaga, ki naj bi zanetila več požarov, zaradi katerih so morali evakuirati prebivalce in na pomoč poklicati tudi evropski mehanizem civilne zaščite.

Tudi tam oblasti poudarjajo, da je velik del požarov posledica človeške dejavnosti – od namernih požigov do malomarnosti, vendar opozarjajo, da jih dolgotrajni vročinski valovi in suša spreminjajo v katastrofalne požare.

V Italiji je poleg naravnih požarov v ospredju tudi boj proti namernemu požiganju. Junija so v pokrajini Lecce aretirali dva moška, ki naj bi iz tovornjaka odvrgla gorečo vžigalno vrvico in zanetila požar, ki se je hitro razširil na sredozemsko rastje.

Na jugu države oblasti že več mesecev izvajajo okrepljene nadzore tudi na območju t. i. Terra dei Fuochi, kjer s pomočjo videonadzora in fotopasti odkrivajo povzročitelje nezakonitega požiganja odpadkov. V prvih štirih mesecih letošnjega leta so tam prijavili 525 ljudi in opravili 34 aretacij.

Kaznovanje ali prilagajanje?

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da kaznovanje samo po sebi ne bo rešilo težave.

Večina evropskih držav se namreč sooča z istim paradoksom: požar pogosto zaneti človek, toda v katastrofo ga spremenijo izjemna suša, rekordne temperature in močan veter.

Zato vse več držav poleg strožjega pregona vlaga tudi v zgodnje odkrivanje požarov, videonadzor, satelitsko spremljanje in prilagajanje gozdov podnebnim spremembam.

francija požar aretacija
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KOMENTARJI18

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ana Konda
10. 08. 2026 08.25
Evropa gori. Kdor hoče uničit Evropo, ima lahko delo. Ne rabi bomb in orožja sploh, saj Evropa sama sebe strelja v glavo z zelenim prehodom. Potem so tu še miljoni muslimanskih mladcev, ki tukaj cuzajo socijalo, v glavi pa imajo samo to, kakšno škodo bodo naredili nevernikom.
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+5
5 0
Quatflow
10. 08. 2026 08.22
Strogo kaznovati vse požigalce! Da jim betica še stoji na vratu?!
Odgovori
+2
2 0
pepe007
10. 08. 2026 08.00
Čas bo, da se prepove kajenje v naravnem okolju.
Odgovori
+5
5 0
nikolizadovoljen
09. 08. 2026 20.56
A kdo upa pomislit, da so podtikanja politično in gospodarsko naročena od tujih držav, saj vidimo da je marsikaj usmerjeno za sesuvanje evrope, vojne, carine, plin, covid, ogljični odtis, begunci... Vse to nič ne prizadene nekdanjih evropskih beguncev ki imajo sedaj najmočnejšo državo na drugi strani atlantika. Naj primejo te mulce pa s kleščami izsilit priznanje kdo jim naroča in plača podtikanja. Ne upate pomislit ne? Pa v šestetokraki državi tud nič ne gori!!!
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+9
11 2
Slovenec963
09. 08. 2026 20.46
Migranti v Franciji radi zažigajo cerkve, da se niso preusmerili na prosto rejo...!?
Odgovori
+16
16 0
Gospod .
10. 08. 2026 08.10
Prosta reja 🤣 drugače pa ja, cerkve imajo kar radi. Bog ne daj da bi se napisalo, koliko so jih je vžgali. Da ne bo muslimanska skupnost spet prizadeta. Saj so ja le svetovne žrtve
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+5
5 0
Mirko papež
09. 08. 2026 20.35
Js skoz govorim da bo treba začet mlade sonceke reševat...tiste starše ki pa obsojajo sistem zato pa zraven...pa neke adhad bolezni in ne vem kaj kr ukinit...to ne obstaja
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+12
12 0
lokson
09. 08. 2026 20.14
Moj sonček pa ne, kajne. Ko pa se država odloči temu narediti konec, pa naleti na kritike, kar seveda tukaj gor ZELO radi poudarijo.
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+15
15 0
MESE?AR
09. 08. 2026 19.41
Tako, 10 let zapora za dokazan požig pa da vas vidimo junake bedne !
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+18
19 1
zasvobodo22
09. 08. 2026 19.40
ogenj vsako leto vec skode naredi.pokvarjene vlade pa raje dajejo denar za orozje nato zlocincem ,ki nas edini ogrozajo.
Odgovori
+3
14 11
Modridirka?22
09. 08. 2026 19.35
Zadeva okoli Viča vam je pa iz rok ušla. Ne poročate o požigalcu inžinerju ali zdravniku
Odgovori
+16
18 2
Hachi
09. 08. 2026 18.57
Zadeva je usla ze zdavnaj izpod nadzora in sucer, ko se je mulcem dalo samo pravice, za odgovornost pa so premladi. Ce imaho pravice, naj nosijo tudi posledice. Naj strpajo v zapor tudi14, 15 letnike, pa bomo videli kako dolgo se bodo igrali naokoli. Prav tako pri nas. Ce ima mularija lahko izpit za motor, naj nosi tudi posledice in naj kazensko odgovarjajo, ce ne gre drugace, tudi zaporno.
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+34
36 2
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