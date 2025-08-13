Ognjeni pekel: za plameni pepelnato opustošenje, umrlo že več ljudi

V Albaniji je bilo v torek zvečer aktivnih 27 požarov, razmere so najbolj zaskrbljujoče na jugu države, v kraju Delvine na jugu Albanije, ki ga je v torek zvečer obkrožil požar na hribih nad mestom. Prebivalci mesta so poročali o apokaliptičnih prizorih. Vladala sta kaos in panika, mnogi so skušali zapustiti mesto.
V požarih v Albaniji je popolnoma zgorelo več deset hiš, številni prebivalci so zaradi požarov utrpeli poškodbe. Ob tem sta po poročanju albanskih medijev umrli najmanj dve osebi.
Dan po tem, ko je v regiji Elbasan umrl 80-letni moški, naj bi zaradi zadušitve z dimom umrla še ena oseba, poroča portal A2.
Cisterna se je prevrnila, umrl 42-letni vojak
Z več intenzivnimi požari po celotni državi se v zadnjih dneh spopada tudi Črna gora, ki je za pomoč pri gašenju zaprosila tudi za mednarodno pomoč. Med gašenjem požara je v torek umrl vojak, še en pa se je hudo poškodoval.
Črnogorska vlada se je po poročanju srbskega portala Telegraf.rs odločila, da bo zaradi smrti vojaka v četrtek razglasila dan žalovanja. 42-letnik je umrl med prevrnitvijo cisterne za gašenje požarov, vzrok za tragedijo oblasti še preiskujejo, a po prvih informacijah bi bila lahko ta posledica gostega dima na območju Kuč.
Večina požarov je zdaj pod nadzorom, najbolj kritično pa je sicer prav v Kučih na vzhodu države, kjer pri gašenju pomaga tudi helikopter iz Srbije, je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina povedal načelnik operativno-komunikacijskega centra direktorata za zaščito in reševanje Zlatko Mićanović.
S požari so se v minulih dneh spopadali tudi v Srbiji. Z ministrstva za notranje zadeve so v torek sporočili, da so v zadnjih 24 urah zabeležili 181 požarov, ki pa so jih pogasili. Poškodovanih ni bilo, izgorel je en pomožen objekt, o večji gmotni škodi pa ne poročajo.
Splet poln prošenj za pomoč
Grške oblasti so zaradi neobvladljivega požara v torek zvečer odredile evakuacijo mesta Kato Ahaja na polotoku Peloponez. V mestu so kot zasilna zatočišča že odprli šole in dvorane, približno 7500 ljudi pa naj bi z avtobusi prepeljali v mesta južneje, pišejo lokalni mediji.
Gori tudi na otoku Zakintos. Tam so zaradi velikega požara na gozdnatem območju naselja Koiliomenos po poročanju Tanjuga izvedli evakuacijo v vseh turističnih objektih v vaseh Agalas in Keri na jugozahodu otoka, turiste pa premestili v druge hotele. Evakuacije so izvedli tudi v več drugih vaseh, najmanj 62 ljudi pa so evakuirali s čolni.
Dramatične razmere so tudi na otoku Hios, kjer prebivalci ene od vasi na zahodu otoka prek družbenega omrežja prosijo za pomoč.
Po podatkih gasilske službe je v zadnjih 48 urah po vsej državi izbruhnilo 152 požarov. Pri gašenju sodeluje okoli 4900 gasilcev, do noči pa so uporabili tudi 62 helikopterjev in letal za gašenje.
S cerkvenimi zvonovi opozorili na požar
Na Portugalskem se s tremi večjimi požari spopada več kot 700 gasilcev. Najhujši požar divja v bližini Trancosa v osrednjem delu države.
Zjutraj so cerkveni zvonovi na cerkvi Mendo Gorda prebivalce vasi opozorili pred gostim stebrom dima, ki se je v daljavi približeval mestu.
Smrtno žrtev so zaradi požarov zabeležili tudi v Španiji. V bogatem predmestju Madrida je umrl lastnik konjeniškega centra v mestu Tres Cantos, ki je pred plameni skušal rešiti 20 konj, a naposled ostal med zublji ujet tudi sam.
Španski premier Pedro Sánchez je pozval k previdnosti, saj so razmere v Andaluziji še vedno kritične; iz hotelov v bližini znamenitih plaž Tarife so evakuirali 2000 ljudi.
O gozdnih požarih poročajo tudi iz Asturije, oblasti pa so zaskrbljene tudi zaradi požara, ki je izbruhnil v bližini zatočišča El Acebo v Cangas del Narcea. Požari so sicer aktivni tudi v občinah Belmonte de Miranda, Allande, Coana, Gozón, Llanes, Mieres, Parres, Quirós, Cabrales in Cangas de Onís.
Jug Evrope je že več dni v primežu vročinskega vala, s temperaturami, ki ponekod presegajo 40 stopinj Celzija. Nekatere države so zaradi ekstremne vročine in nevarnosti požarov razglasile rdeče vremensko opozorilo.
