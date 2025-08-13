Ognjeni pekel: za plameni pepelnato opustošenje, umrlo že več ljudi

Več držav na Balkanu se te dni spopada z obsežnimi gozdnimi požari. Požari v Albaniji naj bi zahtevali najmanj dve življenji, v Grčiji so razmere najbolj kritične na Peloponezu, kjer so oblasti odredile evakuacijo več tisoč ljudi. V Črni gori so požari po navedbah pristojnih služb pod nadzorom, se je pa med gašenjem enega od požarov smrtno ponesrečil 42-letni vojak. Zaradi tega bo v Črni gori v četrtek dan žalovanja.

V Albaniji je bilo v torek zvečer aktivnih 27 požarov, razmere so najbolj zaskrbljujoče na jugu države, v kraju Delvine na jugu Albanije, ki ga je v torek zvečer obkrožil požar na hribih nad mestom. Prebivalci mesta so poročali o apokaliptičnih prizorih. Vladala sta kaos in panika, mnogi so skušali zapustiti mesto.

V požarih v Albaniji je popolnoma zgorelo več deset hiš, številni prebivalci so zaradi požarov utrpeli poškodbe. Ob tem sta po poročanju albanskih medijev umrli najmanj dve osebi. Dan po tem, ko je v regiji Elbasan umrl 80-letni moški, naj bi zaradi zadušitve z dimom umrla še ena oseba, poroča portal A2.

Cisterna se je prevrnila, umrl 42-letni vojak

Z več intenzivnimi požari po celotni državi se v zadnjih dneh spopada tudi Črna gora, ki je za pomoč pri gašenju zaprosila tudi za mednarodno pomoč. Med gašenjem požara je v torek umrl vojak, še en pa se je hudo poškodoval. Črnogorska vlada se je po poročanju srbskega portala Telegraf.rs odločila, da bo zaradi smrti vojaka v četrtek razglasila dan žalovanja. 42-letnik je umrl med prevrnitvijo cisterne za gašenje požarov, vzrok za tragedijo oblasti še preiskujejo, a po prvih informacijah bi bila lahko ta posledica gostega dima na območju Kuč.

Večina požarov je zdaj pod nadzorom, najbolj kritično pa je sicer prav v Kučih na vzhodu države, kjer pri gašenju pomaga tudi helikopter iz Srbije, je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina povedal načelnik operativno-komunikacijskega centra direktorata za zaščito in reševanje Zlatko Mićanović. S požari so se v minulih dneh spopadali tudi v Srbiji. Z ministrstva za notranje zadeve so v torek sporočili, da so v zadnjih 24 urah zabeležili 181 požarov, ki pa so jih pogasili. Poškodovanih ni bilo, izgorel je en pomožen objekt, o večji gmotni škodi pa ne poročajo.

Splet poln prošenj za pomoč

Grške oblasti so zaradi neobvladljivega požara v torek zvečer odredile evakuacijo mesta Kato Ahaja na polotoku Peloponez. V mestu so kot zasilna zatočišča že odprli šole in dvorane, približno 7500 ljudi pa naj bi z avtobusi prepeljali v mesta južneje, pišejo lokalni mediji.

Gori tudi na otoku Zakintos. Tam so zaradi velikega požara na gozdnatem območju naselja Koiliomenos po poročanju Tanjuga izvedli evakuacijo v vseh turističnih objektih v vaseh Agalas in Keri na jugozahodu otoka, turiste pa premestili v druge hotele. Evakuacije so izvedli tudi v več drugih vaseh, najmanj 62 ljudi pa so evakuirali s čolni. Dramatične razmere so tudi na otoku Hios, kjer prebivalci ene od vasi na zahodu otoka prek družbenega omrežja prosijo za pomoč. Po podatkih gasilske službe je v zadnjih 48 urah po vsej državi izbruhnilo 152 požarov. Pri gašenju sodeluje okoli 4900 gasilcev, do noči pa so uporabili tudi 62 helikopterjev in letal za gašenje.

S cerkvenimi zvonovi opozorili na požar

Na Portugalskem se s tremi večjimi požari spopada več kot 700 gasilcev. Najhujši požar divja v bližini Trancosa v osrednjem delu države. Zjutraj so cerkveni zvonovi na cerkvi Mendo Gorda prebivalce vasi opozorili pred gostim stebrom dima, ki se je v daljavi približeval mestu. Smrtno žrtev so zaradi požarov zabeležili tudi v Španiji. V bogatem predmestju Madrida je umrl lastnik konjeniškega centra v mestu Tres Cantos, ki je pred plameni skušal rešiti 20 konj, a naposled ostal med zublji ujet tudi sam. Španski premier Pedro Sánchez je pozval k previdnosti, saj so razmere v Andaluziji še vedno kritične; iz hotelov v bližini znamenitih plaž Tarife so evakuirali 2000 ljudi. O gozdnih požarih poročajo tudi iz Asturije, oblasti pa so zaskrbljene tudi zaradi požara, ki je izbruhnil v bližini zatočišča El Acebo v Cangas del Narcea. Požari so sicer aktivni tudi v občinah Belmonte de Miranda, Allande, Coana, Gozón, Llanes, Mieres, Parres, Quirós, Cabrales in Cangas de Onís.