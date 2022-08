Po navedbah lokalnih medijev so požari zahtevali najmanj 38 žrtev, najhuje pa je v El Tarfu blizu alžirske meje s Tunizijo, kjer se je temperatura dvignila do 48 stopinj Celzija.

Najmanj 200 ljudi je utrpelo opekline ali pa so imeli težave z dihanjem, poročajo alžirski mediji. "Ognjeni tornado je v nekaj sekundah uničil vse," je prizore opustošenja v El Tarfu opisal tamkajšnji novinar.

Ognjeni zublji so zajeli tudi rezervat za divje živali. Poleg številnih živali je v požaru umrlo tudi 12 oseb, ki so z avtobusom skušale pobegniti pred ognjem.

Alžirski gasilci se borijo tudi z obsežnim požarom v mestu Souk Ahras. Lokalni novinar je za AFP povedal, da so morali iz tamkajšnje bolnišnice, ki se nahaja v bližini gozda, evakuirati skoraj 100 žensk in 17 novorojenčkov. Posnetki medijev prikazujejo ljudi, ki bežijo iz svojih domov. Požar se je namreč razširil, še preden so na območje prispeli gasilski helikopterji.

Po navedbah gasilcev je na severu Alžirije trenutno aktivnih okoli 39 požarov, obstaja pa bojazen, da bi veter sprožil nove požare, za boj proti katerim so oblasti slabo pripravljene. V požarih, ki so na severu države divjali lani, je umrlo 90 ljudi, uničenih je bilo 10.000 hektarjev gozda in kmetijskih površin.

Oblasti so deležne kritik javnosti predvsem zaradi pomanjkanja letal za gašenje požarov. Najele so rusko letalo, ki pa se je pokvarilo, znova pa bo operativno šele v soboto. Medtem so preklicale pogodbo s španskim podjetjem za dobavo sedmih gasilskih letal zaradi diplomatskega spora z Madridom.