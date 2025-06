Ognjeni zublji blizu Aten: evakuacije, ogenj ogroža počitniške hiše in domove

Požar je danes okrog 12. ure izbruhnil blizu krajev Timari in Palaia Fokaia v regiji Atika, približno 50 kilometrov južno od Aten. Ogenj se je z nizkega rastja hitro razširil med hiše in na poseljena območja, kjer je zajel več hiš. Gasilci so pred nevarnostjo pravočasno rešili najmanj šest ogroženih oseb, poroča grška državna televizija ERT.

Kmalu po izbruhu požara so stekle tudi evakuacije, doslej so na varno spravili približno 50 ljudi, so sporočili lokalni gasilci. Na terenu je sicer več kot 100 gasilcev z 28 vozili, letali in helikopterji za gašenje, poroča grški spletni portal Kathimerini.

Oblasti v regiji so izdale opozorila pred nevarnostjo za več naselij na območju in prebivalce pozvale k umiku. Preventivno so zaprli tudi eno od večjih cest, ki jug regije Atika povezuje z grško prestolnico.

Podobno kot večji del Evrope tudi Grčijo pesti vročinski val, ki naj bi se nadaljeval najmanj do sobote. Temperature v Atenah so danes povzpele do 40 stopinj Celzija, zelo vroče je tudi drugod po državi. Civilna zaščita je opozorila, da je indeks požarne nevarnosti zelo visok.