Ognjeni zublji goltali zabojnike v Iskenderunu, nad pristaniščem gost črn dim

Velik požar v enem od glavnih turških pristanišč je bil pogašen, je sporočilo obrambno ministrstvo. A v požaru, ki je izbruhnil po ponedeljkovem potresu, je zagorelo na stotine ladijskih zabojnikov, zaradi česar se je v nebo dvignil ogromen oblak gostega črnega dima. Delovanje v pristanišču so do nadaljnjega zaustavili, tovorne ladje pa preusmerili v druga pristanišča.

Oblasti so sporočile, da so požar sicer uspeli pogasiti že v torek pogasili, a da se je nato znova vnel. Pri gašenju so poleg kopenskih in pomorskih enot pomagali tudi vojaški helikopterji, ki so se z ognjenimi zublji borili iz zraka.