Hvar v plamenih: ogenj zajel 200 hektarjev površin

Gasilci v Jelsi so v soboto popoldne prejeli prijavo o požaru na odlagališču odpadkov, nakar je bila na kraj takoj napotena dežurna ekipa.
Zaradi obsežnosti požara so bile mobilizirane vse razpoložljive sile z otoka, tudi dva kanaderja, kasneje pa še dva, s pomočjo katerih so požar do neke mere spravili pod nadzor, so v soboto zvečer zapisali gasilci na svojem profilu na Facebooku.
Ogenj je v nekem trenutku ogrožal hiše, vendar so jih večinoma uspeli ubraniti pred ognjem. Po podatkih hrvaške gasilske službe sta pogorela dva zapuščena objekta, medtem ko je škoda nastala na dveh vilah. Požganih je tudi več vinogradov.
V požaru je zgorelo okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja in borovega gozda, so še dejali gasilci in dodali, da je "stanje na požarišču trenutno zadovoljivo".
Danes kolegom na Hvaru na pomoč prihajajo tudi gasilci s celine, so še zapisali na Facebooku.
Poveljnik gasilcev Slavko Tucaković je za net.hr povedal, da so bile razmere na požarišču danes zjutraj stabilne. Ponoči je sicer zaradi burje še gorelo. Tudi danes pri gašenju sodeluje kanader.
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