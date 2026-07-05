Hvar v plamenih: ogenj zajel 200 hektarjev površin

Gasilci v Jelsi so v soboto popoldne prejeli prijavo o požaru na odlagališču odpadkov, nakar je bila na kraj takoj napotena dežurna ekipa.

Zaradi obsežnosti požara so bile mobilizirane vse razpoložljive sile z otoka, tudi dva kanaderja, kasneje pa še dva, s pomočjo katerih so požar do neke mere spravili pod nadzor, so v soboto zvečer zapisali gasilci na svojem profilu na Facebooku.

Ogenj je v nekem trenutku ogrožal hiše, vendar so jih večinoma uspeli ubraniti pred ognjem. Po podatkih hrvaške gasilske službe sta pogorela dva zapuščena objekta, medtem ko je škoda nastala na dveh vilah. Požganih je tudi več vinogradov.