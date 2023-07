'Pekel' na Rodosu: domačini objemajo prestrašene turiste in jim ponujajo svoje domove

Številni, tudi slovenski turisti, so se pri iskanju zatočišča pred ognjenimi zublji znašli v stiski. Na otoku vladajo kaotične razmere, ujeti v ognjeni stihiji si prizadevajo najti varen prostor za evakuacijo, hoteli in turistične namestitve na trenutno še varnih delih otoka pa že pokajo po šivih, številni so se primorani znajti na lastno pest. Veliko jih je bilo primoranih prespati v športnih dvoranah, plažah in celo na cestah.

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so sporočili, da do nadaljnjega odsvetujejo potovanja na jugovzhodni del grškega otoka Rodos, kjer divjajo gozdni požari. Ob tem pozivajo vse Slovence, ki so trenutno na otoku, naj slovenskemu veleposlaništvu v Atenah sporočijo svojo lokacijo. Na voljo je tudi telefonska številka za nujne primere.

Britanski turisti so kritični do tega, da nekateri ponudniki turističnih potovanj kljub temu, da so vedeli, da na otoku za vikend vladajo izredne razmere, niso ukinili letov, tako da so kljub že kaotični situaciji na otoku pristali še novi turisti, ki so se znašli v gorečem kaosu. Zakaj so torej nekateri ponudniki še vedno vozili turiste na goreči otok, se sprašujejo številni, ki zdaj ostajajo ujeti v izrednih razmerah.

Agencija Thomas Cook sicer pojasnjuje, da so si številne njihove stranke v soboto in ponedeljek še vedno želele uživati počitnice, saj da je večina delov otoka še vedno odprtih. So pa ponudili povračilo tistim, ki bi si želeli odpovedati let na Rodos jutri 25. julija. Medtem je ponudnik Jet2 odpovedal vse lete in aranžmaje na Rodos v prihodnjih sedmih dneh, medtem ko je agencija Tui odpovedala vse lete na otok do srede, še piše BBC.

Grška ministrica za turizem Olga Kefalogianni medtem zatrjuje, da na letališču ni nobenih motenj in da so požari prizadeli le manjši del otoka. Kot je povedala, so informacije, da je prizadetega 50 odstotkov otoka ni resnična in da je pravilna številka nekje med deset in dvajset odstotkov. Kot pojasnjuje so ljudi, ki so potrebovali evakuacijo, v dvorane in stadione namestili, zato ker hoteli, kjer ni požarov, na višku sezone nimajo prostih kapacitet. Pri tem je dodala, da gre res za največjo evakuacijo v zgodovini Grčije, ki se je zgodila zelo na hitro, a pri tem je pomirila, da so vsi varni. Izpostavila je še, da situacija na Krfu, kjer je prav tako zagorelo, ni 'alarmantna' in dejala, da naj turisti kljub trenutni situaciji še vedno obiščejo tako Rodos kot Krf, poroča BBC.

Domačini objemajo prestrašene domačine

A v trenutkih groze se izkažeta človeška humanost in dobrota, ugotavljajo nekateri turisti. Britanska turistka Carry Savazzi je s svojim možem in sinovi na rodoška tla stopila v soboto, ne vedoč, da je hotel, v katerem so želeli preživeti nepozabne počitnice, že evakuiran zaradi požara, ki golta vse pred seboj. Oblasti so jih nemudoma odpeljale v šolo, kjer pa jim je stisko olajšala lokalna družina, ki jim je ponudila zatočišče v svojem domu, piše BBC. Kot je za medij opisala Savazzijeva, domačini prostovoljci z velikim srcem turistom delijo hrano, zatočišče in vodo. Kot je povedala, pa to ni vse, turiste, ki so v negotovosti, strahu in paniki, poskušajo pomiriti s prijaznimi besedami in celo objemi.