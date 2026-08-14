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Ognjeni zublji opustošili Omiš: pogoreli domovi, avtomobili, gasilci izčrpani ...

Omiš, 14. 08. 2026 09.10 pred 1 uro 1 min branja 39

Avtor:
A.K.
Požar v Omišu

Jutro po silovitem požaru, ko so Omiš goltali ognjeni zublji, prinaša prizore opustošenja. Plameni so uničili vegetacijo, avtomobile, bare, ležalnike ... Ljudje se vračajo na svoje domove, številni pa so tam našli pogorišče. Gasilci so po burni noči izčrpani obsedeli na tleh, a časa za počitek ne bo, saj se je nov požar razplamtel na Pelješcu.

Jutro na Hrvaškem je prineslo pretresljive prizore posledic divjanja požara v Omišu. 

Požar, ki je zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je umiril, pogorelo je med 900 in 1000 hektarov površine, evakuirali so okoli tisoč ljudi, škodo pa bo treba še oceniti. 

Požar je gasilo več kot 200 gasilcev iz cele države. Na kraj so prispeli tudi štirje kanaderji, ki so bili kasneje preusmerjeni na Pelješac.

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KOMENTARJI39

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supertrobentica
14. 08. 2026 12.26
Gasilci heroji. Bravo
Odgovori
0 0
ReAnDa
14. 08. 2026 12.03
Nekatere vladajoče stranke ne verjamejo v podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek.
Odgovori
-1
0 1
ReAnDa
14. 08. 2026 12.04
In bog tega vsem nam ne bo odpustil.
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
14. 08. 2026 12.25
bog?... Kdo pa je ta model... pravljičar 🤪?
Odgovori
-1
0 1
Mali medo
14. 08. 2026 11.52
Pomladni veter. Omiš otok?Tele nerazgledan.
Odgovori
+0
1 1
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.58
še preden si objavil svoj komentar, sem prej napisal svoj in se popravil, zavedlo me je ko se je govorilo o požaru na dveh različnih lokacijah in obe sta bili objavljeni med prve članke
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0 0
Pomladni cvet
14. 08. 2026 12.01
na kratko - požar, ki ni v sloveniji in enkrat bereš o omišu drugič pa o pelješcu in kako vozijo trajekti, se kar hitro zgodi da napišeš omiš kadar komentiraš požar, ko misliš da gre za požar na pelješcu
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.42
italijanske novice, država katera ima daljšo mejo s hrvaško kot slovenija, niso niti v enmu članku omenile kakšne požare na omišu, glede tega da je to otok na morju je še bolj verodostojno govoriti o morski meji med italijo in hrvaško kot o kopenski meji med slovenijo in hrvaško
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+1
3 2
Panter 63
14. 08. 2026 11.47
Že si tečen s tem. Ne rabiš brati. Kaj ti ni jasno.
Odgovori
-1
2 3
Vladimir.Krutov
14. 08. 2026 11.48
Italija ni pozabila kje je prava meja......veliki ne pozabljajo..
Odgovori
+0
2 2
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.50
govorim o pelješecu, ko vidiš top 4 novice o omišu in hkrati prebereš o pelješecu ko se je urinil med 4 članke o omišu, pomisliš da sta požara povezana, obe lokaciji sta bližje italiji kot sloveniji, ampak najbolj brani mediji v italiji nič ne omenjajo kateregakoli izmed teh dveh požarov
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-2
0 2
Prelepa Soča
14. 08. 2026 11.35
Podtikanje, podtikanje, dvomim pa, da to počno normalni evropski državljani, vedno bolj tudi jaz verjamem, da je to "nasvet" vlad, ki masovno pošiljajo dr. h. al v Evropo, da jo uničijo, češ, čemu bi Evropejci živeli normalno, če je nam to onemogočeno. Edino visoka žica, pod najmanj 220V, nas, začasno, reši. Močno dvomim, da so drone izumili razviti, le-ti... droni namreč, gredo na roko tej d. r. h. ali. Groza, ubogi zanamci v razviti Evropi.
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+4
5 1
Minifa
14. 08. 2026 11.35
O naši kulturni OBOGATITVI Nigerijcu, ki je podtikal požare pri nas pa nič, da ne bo Musarca, ki skrbi za morilce na cesti se zavzela za njegov status podelitev državljanstva za izredne uspehe, kakšna je, je vse mogoče..??
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+7
7 0
1ddenis1
14. 08. 2026 11.21
Če je namerno podtaknjen doživljenjski zapor. Če pa tega ne bo, bodo pa pač še naprej požigali
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+7
7 0
Zalchi
14. 08. 2026 11.17
Tudi v Italiji v bližini Tolmeča gori gozd nad mestom že od včeraj zjutraj. dokler se požar ni začel približevati mestu, niso gasili. Šele danes zjutraj je en aeroplan 2x odvrgel vodo. Italiani se nč kej dost ne sekirajo. Nisem lih fan kockastih, ampak tega si pa ne zaslužijo. Najbolj bodo nahebali tisti, ki so celo življenje vlagali v nepremičnine, pol pa v enem dnevu vse zgori
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+8
8 0
Minifa
14. 08. 2026 11.03
Brisače niso zgorele so pa LEŽALNIKI, kar samo pove kdo dela zgago in rezervacije na plaži..
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+1
3 2
odlekiran
14. 08. 2026 11.00
V taki vročini so razmere zelooo hitro lahko apokaliptične. Invazivci komot usklajeno vžgejo na ene petih lokacijah pa pogori dobesedno vse. Za tole bi jez določil smrtno kazen, brez zadržkov.
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+3
4 1
First Last
14. 08. 2026 11.17
Ze ja, ampak zdej pa dokazi kdo je bil neizpodpitno.
Odgovori
0 0
krjola
14. 08. 2026 10.49
zakaj prve štiri glavne novice na slovenskem portalu o požarih na Hrvaškem?...a smo spet v Jugoslaviji al kaj?
Odgovori
+6
12 6
YouRangMyLord
14. 08. 2026 10.56
@krjola: ker ne smejo pisat o Trumpu, v kako slabem zdr. stanju je ( tuji mediji odkrito pišejo tudi o narkolepsiji) in da ga je zapustila njegova predstavnica za tisk Karoline Leavitt po tistem, ko se je šel zaradi grožnje atentata pred vzletom iz Ankare skrit v kombi za hrano skupaj z Natalie Harp ( tuji mediji pišejo, da skrbi da ima redno sveže plenice zaradi nezmožnosti zadrževnaja blata) in ne z njo. In ne pipšejo niti, kako neumno odločitev je sprejel včeraj, 25% dodatne carine na glasbene inštrumente kot so tube, basi, trobente ( Trump-ets), ker po njegovi odločitvi ko jih zasliši ali ob igranju himne ali kot fanfare na dogodkih, predstavljajo ogrožanje nacionalne varnosti...... :). In ne, ni prvoaprilska šala.
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-3
3 6
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.14
in niti en članek izmed top 4 o našem zlatem kristjanu čehu na evropskem prvenstvu, eno izmed največjih športnih dosežkov v zgodovini slovenije, ne me narobe razumeti da ni njegov dosežek objavljen, ampak je šele spodaj po 4 člankih o požarih na otoku v hrvaški
Odgovori
+4
4 0
lokson
14. 08. 2026 11.15
Resno??? Pa kaj je z vami ljudje.
Odgovori
+1
1 0
MadmonK
14. 08. 2026 10.47
Zanimivo je tole gostišče na prvi slikah ob obali, ki je pogorelo "do tal". Desno borovci, levo borovci, zadaj borovci in drugo drevje pa brez vsakih znakov požara v neposredni bližini gostišča...
Odgovori
+8
8 0
Soraja
14. 08. 2026 10.47
1491348828940 zaustaviti požar pri Omišu, 938179 hitra pomoć, 4748132148 takojšnji konec negativnosti, 71931 zaščita
Odgovori
+0
2 2
Slash
14. 08. 2026 10.44
Prvi 7! Člankov je o Hrvatih in Srbu!?
Odgovori
+13
13 0
Potouceni kramoh
14. 08. 2026 10.45
Ja to so balkan njuz.
Odgovori
+13
13 0
Soraja
14. 08. 2026 10.47
10 na minus 17
Odgovori
+2
3 1
AshBurton
14. 08. 2026 10.47
Zakuri doma stanovanje...bo prvi 10 clankov o tebi...ali kaj zelis???
Odgovori
-2
1 3
duhccc
14. 08. 2026 10.38
hvala gasilci ... namesto da bi bil denar namenjen takim stvarem gasilc zdravstvu policajam ... raj denar dajajo v razne vojne v 3 drzavah,,, da ne umenimo kaj nas imajo za neumne k nama perjo mozgane da so najvecja onesnazenja vozila z notranjem izgorevanjem in pobirajo razne davke ki grejo spet v napacne roke v vojne ,,, kaj pa pozari k jih je polno po svetu pa vojne razne rakete pa letala in ladije k so najvecji onesnezavalci ,,,mogl bi zacet naveliko pogozdovat le tako bi resli planet pred katastrofo ,,, podirajo pa goazdove velike kot slovenija ...
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+9
10 1
Topo9gan
14. 08. 2026 10.35
Sprva sem prebral, da so pogoreli izčrpani gasilci. Upam, da je z njimi vse v redu in da čim prej zaustavijo požar.
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+11
11 0
Stajerc22
14. 08. 2026 10.34
Se dobro, da je tam gozda le za vzorec in so vecinoma skale...
Odgovori
+7
7 0
gggg1
14. 08. 2026 10.30
To da so pogoreli bari in ležalniki pač ni največja katastrofa. Naslove bi lahko malo bolje spisali.
Odgovori
+6
8 2
Divji petelin
14. 08. 2026 10.31
Tako je kruto je koliko hiš je pogorelo, ne pa pločevina in ležalniki; res ne vem od kod vam znanje novinarstva…
Odgovori
+8
8 0
Kruha in Iger
14. 08. 2026 10.24
čim zapiha burja se čudežno pojavijo požari.
Odgovori
+10
11 1
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.19
čudežno se ne pojavijo, se pa ob burji razumljivo pojavijo požigalci, saj vejo da bo njihov požig ob burji imel maksimalen učinek
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+3
3 0
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