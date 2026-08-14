Ognjeni zublji opustošili Omiš: pogoreli domovi, avtomobili, gasilci izčrpani ...

Jutro na Hrvaškem je prineslo pretresljive prizore posledic divjanja požara v Omišu.
Požar, ki je zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je umiril, pogorelo je med 900 in 1000 hektarov površine, evakuirali so okoli tisoč ljudi, škodo pa bo treba še oceniti.
Požar je gasilo več kot 200 gasilcev iz cele države. Na kraj so prispeli tudi štirje kanaderji, ki so bili kasneje preusmerjeni na Pelješac.
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