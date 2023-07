Ognjeni zublji prebivalce pognali v beg, gori tudi na Rodosu

V Grčiji že tretji dan divjajo številni gozdni požari, državo pa bo jutri zajel nov vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija. Francija in Italija v Grčijo pošiljata svoja letala, na terenu pa lokalnim gasilcem pomagajo tudi kolegi iz Romunije. Ognjeni zublji uničujejo hiše in avtomobile, oblasti pa prebivalce ogroženih mest in vasi pozivajo k evakuaciji.

Na stotine gasilcev se bori z ognjenimi zublji v Dervenohoriji blizu Aten. Tamkajšnji požar je po besedah gasilcev najtežje obvladljiv zaradi težko dostopnega območja in gostega rastlinja. Zaradi močnega vetra se je ogenj razširil vse do Mandre, ki je od grške prestolnice oddaljena približno 25 kilometrov. V Mandri je požar uničil številne domove, ljudi pa pognal v beg. Vsi sicer niso želeli zapustiti svojih domov, poroča grški portal Ekathimerini. Grška policija je obravnavala skupino nejevoljnih nun, ki niso želele zapustiti samostana. "Vse smo vložili v to, vse smo zgradili, zdaj pa je vse uničeno," je za lokalne medije dejal Andreas Theodosiadis, tamkajšnji prebivalec, medtem ko je stal ob ruševinah in uničenih avtomobilih. Leta 2017 je sicer Mandro prizadela še ena naravna nesreča. V hudourniških poplavah je takrat umrlo 24 ljudi. Gasilcem še vedno ni uspelo omejiti požara v Lutrakiju in v Kuvarasu, južno od Aten. V Lutrakiju so oblasti evakuirale 1200 otrok, potem ko se je ogenj nevarno približal kampu. Visoka požarna ogroženost je sicer razglašena za celotno državo. "Ostajamo na visoki stopnji pripravljenosti," je dejal tiskovni predstavnik gasilcev Vasilis Varthakogiannis. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je na Twitterju sporočil, da v Grčijo na pomoč potujejo štiri letala tipa Canadair iz Italije in Francije. Grškim gasilcem pa že pomagajo romunski gasilci. Že tretji požar je medtem izbruhnil tudi na priljubljenem turističnem otoku Rodos. Zagorelo je na težko dostopnem gozdnatem območju, kar otežuje gašenje. Moč vetra naj bi tam sicer oslabela. Celotna Grčija se sicer te dni "kuha" v hudi vročini. "Razmere so ekstremne in verjetno bodo takšne še en teden," je za grško televizijo Skai dejal gasilec Kostas Tsigas. Po napovedih meteorologov bo državo v četrtek zajel nov vročinski val, temperature pa se bodo dvignile vse do 44 stopinj Celzija. Vročina naj bi popustila šele v ponedeljek.