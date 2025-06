Ognjeni zublji pustošijo po Kanadi, dim dosegel Evropo

Po seriji rekordnih požarnih sezon podatki kažejo, da se bo tudi leto 2025 izkazalo za še eno požarno intenzivno leto. Ta teden je Nasin satelit namreč zaznal štirikrat več žarišč požarov po vsej Kanadi, kot je običajno za začetek junija. To je več kot katero koli leto, odkar je satelit začel oddajati leta 2012, razen leta 2023, kažejo podatki organizacije Global Forest Watch. Čeprav je satelit letos doslej zabeležil na tisoče žarišč, to ne pomeni, da je dejansko toliko aktivnih požarov. Vsako žarišče je bilo mogoče zaznati večkrat v nekaj dneh, pojasnjuje AP.

Le leta 2023 so v tako zgodnji požarni sezoni, ki traja od aprila do oktobra, zabeležili tako veliko število požarov. Tistega leta so gozdni požari pokosili rekordnih 170.000 kvadratnih kilometrov. To pomeni, da je leto 2025 drugi najslabši začetek sezone v zadnjih letih.

Dim zaradi kanadskih gozdnih požarov je v sredo poslabšal kakovost zraka na vzhodu ZDA, saj se je več zveznih držav spopadalo z razmerami, ki jih je zvezna vlada ocenila kot nezdrave. Dim je ozračje onesnažil od Kansas Cityja do Minneapolisa, del regije pa je imel po zemljevidu Agencije za varstvo okolja nezdravo kakovost zraka. V zadnjih nekaj dneh so bila v več zveznih državah, vključno z New Yorkom, New Jerseyjem, Iowo, New Hampshirom in Mainom, izdana opozorila o kakovosti zraka.

Evropski Copernicus je ta teden sporočil, da je dim zaradi požarov v naravi v provincah Manitoba in Saskatchewan prečkal Atlantik in dosegel Evropo. Prvič je prečkal sredozemsko regijo 18. in 19. maja in dosegel vse do Grčije na vzhodu. Prečkal pa je tudi Atlantik v zadnjem tednu maja in 1. junija dosegel severozahodne dele Evrope. Dim naj ne bi imel pomembnega vpliva na kakovost zraka v Evropi, saj je visoko v ozračju. Običajno so učinki le bolj megleno nebo z rdečimi ali oranžnimi sončnimi zahodi, še piše AP.