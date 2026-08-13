Ognjeni zublji zajeli Halkidiki: turiste reševali tudi po morju

Turisti in prebivalci vasi na območju Halkidikija na severu Grčije so morali zaradi silovitega gozdnega požara zapustiti svoje domove in turistične nastanitve. Ogenj, ki ga je močan veter še dodatno razpihoval, je zajel gozdove, drevesa in počitniške objekte v bližini priljubljenih letovišč, poroča Reuters.
Požar je izbruhnil približno 90 kilometrov južno od Soluna. Na posnetkih javne radiotelevizije ERT je bilo videti, da se plameni nevarno približujejo stanovanjskim objektom na tem območju z gostim borovim gozdom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Radiotelevizija ERT je v živo prenašala evakuacijo s plaže v Fourki. S posnetkov je bilo razvidno, kako so turisti v kopalkah in z otroki v naročju mirno začeli zapuščati plažo. Desetine ljudi so se odpravile proti pomolu, da bi jih z ladjo odpeljali, medtem ko je dim prekrival celotno nebo nad letoviščem.
Tudi s plaže v Sivi so po navedbah gasilcev morali evakuacijo izvesti predvsem po morju, ker se je ogenj nevarno bližal. Evakuirali so več kot 300 ljudi. Med njimi so bili tudi ljudje z zaščitnimi maskami in hišnimi ljubljenčki, ki so se vkrcali na čolne in druga plovila. Gasilci so se medtem borili z ognjem, ki je zajel gozd, nebo pa je zaradi gostega dima potemnelo.
Po poročanju televizije so za prevoz uporabili 15 manjših plovil. Ker je območje veliko ljudi poskušalo zapustiti z avtomobili, pa so nastali veliki prometni zastoji. Gasilci so za televizijo povedali, da se požar pomika proti morju in da je približno 70 odstotkov ljudi že zapustilo območje.
Ogenj je poškodoval tudi počitniška stanovanja in njihove balkone s pogledom na morje. Na območje med Sivirijem in Kasandro so napotili več kot 140 gasilcev, pri gašenju pa sodeluje tudi devet letal in sedem helikopterjev. Eden od gasilcev je bil poškodovan, promet na območju pa so zaradi požara ustavili.
Najvišja stopnja ogroženosti zaradi požarov sicer velja za Atiko, osrednjo Grčijo ter polotok Halkidika, kjer je prepovedano vsakršno gibanje po gozdnih območjih. Po podatkih civilne zaščite ostaja nevarnost požara izredno visoka tudi v petek, saj je napovedan veter s hitrostjo do sto kilometrov na uro.
Grške oblasti poudarjajo, da sta njihovi glavni nalogi gašenje požara in zagotavljanje varne evakuacije prebivalcev ter turistov. Požar je izbruhnil v času vrhunca turistične sezone, ko Halkidiki obiskuje veliko število domačih in tujih turistov, navaja Reuters.
Pred desetimi dnevi je severozahodno od grške prestolnice požar uničil več kot 11.000 hektarjev borovih gozdov, grmičevja in kmetijskih površin. Zaradi sunkov vetra do 130 kilometrov na uro so požar uspeli omejiti šele čez pet dni. Dva člana helikopterske posadke sta med gašenjem umrla v trčenju z drugim gasilskim helikopterjem.
Razmere dodatno zaostrujejo vročinski valovi, ki so letos zajeli številne dele Evrope. Zaradi dolgotrajne suše in pomanjkanja vode je rastje izjemno suho in zato veliko bolj dovzetno za požare.
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