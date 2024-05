Ognjeni zublji zajeli marino v Medulinu, požar še ni pod nadzorom

Za prebivalci Medulina je dramatična in težka noč. Marino je namreč zajel velik požar, kot poroča net.hr , pa ta še ni pod nadzorom. "Zgorelo je več kot 20 čolnov, jaht in jadrnic. Ogenj še ni pogašen, trudimo se. Situacija je trenutno dramatična," je dejal poveljnik Javne gasilske enote Pule Edvin Matko Juršić . Trenutno tudi lovijo vse druge čolne, ki so se odvezali in "bežijo" stran.

Poleg gasilcev iz Pule so na kraj požara prišli tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Medulin. A najhuje je, kot pravi Juršić, bilo zvečer. "Bilo je res grozno. Potonili so čolni in trikrat je eksplodiralo," je poudaril.

Požar in gašenje opazuje tudi puljski novinar in potapljač Mladen Kolenko, ki je pojasnil, da so ga prebudile eksplozije. "Najprej sem mislil, da ni v moji bližini, a nekaj minut kasneje sem zaslišal drugo eksplozijo. Vstal sem iz postelje, odšel do balkona in zagledal gost črn dim," je napisal na Facebooku. Črn dim se je širil do avtokampa Medulin in dlje.

Po poročanju HRT trenutno gori 30 čolnov.