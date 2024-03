Ognjeni zublji zajeli sever Teksasa, nevarnost širjenja ognja ostaja

Na skrajnem severu Teksasa se je razplamtelo več požarov, ki so že prestopili mejo z Oklahomo. Največji med njimi, ki so ga poimenovali Smokehouse Creek, je drugi največji v zgodovini Teksasa in je terjal eno smrtno žrtev. Gasilci se borijo s 23 aktivnimi požari, ki so požgali za več kot štiri tisoč kvadratnih kilometrov površin in kljub temu da gre za redko poseljeno območje, za divjanjem ognjenih zubljev ostaja črna zemlja, zogleneli avtomobili, na desetine uničenih domov ter življenj prebivalcev naselij in manjših mest. Škoda je ogromna, nevarnost širjenja ognja pa ostaja, saj napoved vremenoslovcev za prihodnje dni ni nič kaj obetavna.