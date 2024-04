Ognjeni zublji zajeli trajekt, potniki v paniki skakali v morje

Trajekt, ki je plul iz province Surat Thani, je bil malo pred svojo končno destinacijo, ko so potniki nenadoma zaslišali prasketanje in zavohali dim. Potnik Maitree Promjampa je za AFP povedal, da je manj kot pet minut pozneje opazil dim in ogenj. Naenkrat so ljudje na ladji začeli kričati in sprožili alarm, pripoveduje. Posnetki prikazujejo velike oblake črnega dima, ki se valijo iz trajekta, in več čolnov, ki so reševali potnike.