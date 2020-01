'Zaradi vulkanskega pepela je območje videti kot puščava ali mesto duhov'

Kljub nevarnosti nekateri ostali na območju

Zaradi nevarne aktivnosti ognjenika so oblasti evakuirale prebivalca iz mest v provinci Batangas in sosednje Cavite. Nekaj ljudi je sicer kljub nevarnosti ostalo na območju, kjer skrbijo za svoje posesti in živino.

Reševalci, policija in vojaki so danes preiskovali najbolj ogrožena območja za morebitnimi ljudmi, ki so se vrnili na domove kljub svarilom, da nevarnosti še ni konec."Uveljaviti moramo evakuacijo in prepričati ljudi, naj se ne vračajo, saj je zelo nevarno," je dejal namestnik guvernerja province Batangas Mark Leviste.

Zaradi vulkanskega pepela, ki še vedno pada na območje v bližini ognjenika, je območje videti kot puščava ali mesto duhov, je dodal Leviste.