Ognjenik na La Palmi v eksplozivni fazi, ogroženi nasadi banan

Aktivnost vulkana na španskem otoku La Palma, ki je del Kanarskih otokov, se po petih dneh od izbruha nadaljuje z eksplozijami. Plini, ki pri tem nastajajo, se dvigujejo do višine 4.500 metrov. Dva kraka lave sta še vedno aktivna in se premikata od štiri do pet kilometrov na uro. Lava je do zdaj uničila 390 stavb, poškodovala jih je 38. Pridelek banan, od katerega so odvisni številni prebivalci, je ogrožen.

Lava ognjenika Cumbre Vieja, ki je na La Palmi izbruhnil po 50 letih – v nedeljo, 24. septembra – je po zadnjih podatkih odnesla 1,8 kvadratnega kilometra zemlje in pri tem uničila 390 stavb, poroča španski El Pais.

icon-expand Satelitski posnetek vulkana na La Palmi, 22. september 2021 FOTO: AP

Okrog 10.000 ljudi se je moralo izseliti s prizadetega območja, o čemer smo že poročali.

Vulkan se še ni umiril, zdaj je v fazi eksplozij. Najsevernejši tok lave se je že skoraj umiril, južni pa še naprej napreduje s hitrostjo od štiri do pet metrov na uro. Veter bo emisije vulkana usmerjal proti jugu, predvidoma danes pa bodo dosegle otoka El Hierro in La Gomera, poroča španska državna meteorološka agencija (Aemet).

icon-expand Izbruh vulkana na La Palmi na Kanarskih otokih v nedeljo, 19. septembra 2021. FOTO: AP

Španska obrambna ministrica zagotovila pomoč prizadetim Obrambna ministrica Margarita Robles je danes zagotovila, da si vlada prizadeva, da bodo domačini, ki jih je prizadel vulkan, dobili pomoč "čim prej", navaja El Pais. Robles je v intervjuju za TVE poudarila, da je prihod pomoči za prebivalce prizadetih območij "prednostna naloga" in "zaveza" vlade, čeprav razume, da si državljani želijo "več kot besede".

Ministrica za socialne pravice in načrte do leta 2030 Ione Belarra in minister za potrošnjo Alberto Garzón danes obiskujeta prizadeta območja, še piše El Pais.

Kakovost zraka ostaja stabilna na naseljenih območjih Po navedbah predstavnikov agencije Aemet je kakovost zraka na naseljenih območjih blizu vulkana v zadnjih urah ostala stabilna in vulkanski izpusti tudi na letalske operacije nimajo "velikega vpliva", je zagotovil David Suárez, predstavnik Aemeta na Kanarskih otokih. Aemet sicer skupaj z drugimi strokovnjaki na Kanarskih otokov stalno spremlja in analizira emisije žveplovega dioksida in pepela iz vulkana. Kot je potrdil Suárez, so izmerili, da se za zdaj "kakovost zraka v naseljenem območju ne slabša", poroča El Pais. Vulkanski izbruh je ustvaril dva oblaka pepela na obeh straneh vulkana, vendar za zdaj ne ovira letalskega prometa – vsa letališča na Kanarskih otokih delujejo normalno, pa navaja španski Enaire.

icon-expand Izbruh vulkana na La Palmi na Kanarskih otokih. FOTO: AP

Pepel ogrozil pridelek banan Kot poroča Reuters, je včeraj ognjenik v nebo bruhal curke lave, pri čemer je nastal ogromen oblak strupenega pepela, ki se je razširil v notranjost in ogrozil gospodarsko pomembne pridelke banan na otoku. Lava je od nedelje počasi napredovala proti zahodu in zajela vse, kar je dosegla, vključno s hišami, šolami in nekaterimi nasadi banan. Kmetje v bližini mesta Todoque so hiteli, da bi rešili svoj pridelek. Na tovornjake so nalagali vreče z zelenimi bananami. Od njih so namreč odvisni številni otočani. "Poskušamo vzeti vse, kar lahko," je za Reuters dejal kmet, ki se je predstavil kot Roberto.

icon-expand Satelitski posnetek vulkana na La Palmi, 22. september 2021. FOTO: AP