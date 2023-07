Ognjeni zublji pustošijo tudi po Krfu in Evii, v teku evakuacije turistov

Grčija je še vedno v kripljih vročinskega vala, kar še dodatno poganja gozdne požare, ki trenutno pustošijo po turistično priljubljenih otokih Rodos, Krf in Evia. Na Krfu so oblasti izdale ukaz o evakuaciji ljudi iz območij Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia in Sinies, poroča BBC. Na pomoč so poslali ladje, ki turiste evakuirajo po morju, so sporočile oblasti. Atensko-makedonska tiskovna agencija poroča, da je zagorelo na severnem delu otoka.