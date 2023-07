Ogorčeni obiskovalci Vira: Madžar zapeljal med kopalce in 'parkiral' ob morju

Nedavno so se tako na primer že pojavile fotografije osebe, ki se je odločila, da bo na eni od hrvaških plaž spekla kar celotnega jagenjčka. Tokrat pa je obiskovalce plaže na otoku Vir razjezil madžarski voznik, ki se je odločil, da bo z avtom zapeljal kar med brisače na plaži in se tako čim bolj približal morju.

Na posnetku, ki se je pojavil na spletu, je razvidno, da ima avtomobil na prikolici pripet vodni skuter. Ni pa popolnoma jasno, ali je želel Madžar plovilo potegniti iz morja ali ga vanj želel spraviti, ko je naletel na težavo. Zadnje gume avtomobila je namreč ustavil v morju in tako obtičal v razmočenih tleh. Njegovi poskusi, da bi iz morja zapeljal na plažo, so bili neuspešni.

Ne glede na to, je posnetek na spletu požel val ogorčenja. Uporabniki družbenih omrežij tudi tokrat niso skoparili z besedami. "Samo pri nas se lahko zgodi, da se nekdo z avtom pripelje na plažo med kopalce," je odločitev voznika obsodil eden od uporabnikov. "Dobro ga oklofutajte in potisnite v morje. Da bo zgled drugim," pa je bil še bolj kritičen drugi. Izrazili so tudi mnenje, da bi morali voznika zaradi vožnje z avtom po plaži kaznovati.

Nekateri pa so bili vseeno nekoliko bolj milostni. Dejali so, da bi lahko vozniku, namesto da so ga le gledali in snemali, pomagali.