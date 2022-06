Ogorčenje na Kitajskem: skupina devetih moških v restavraciji brutalno pretepla ženski

Na družbenih omrežijih se širijo vznemirjajoči posnetki nadzornih kamer iz province Hebei. Brutalno nasilje se začne, ko eden izmed moških pride do ženske in ji položili roko na hrbet, medtem ko ona uživa v obroku s prijatelji, opisuje Guardian. Ko ga ženska odrine, jo moški udari, na pomoč ji priskoči prijateljica, ki vstane in udari moškega, ki pa ji udarec vrne. Potem se zadeve nevarno zaostrijo.

Moškemu se nato pridruži skupina ostalih moških iz njegovega omizja. Moški so žensko skupaj odvlekli iz restavracije in jo brutalno pretepli, dokler ni obležala na tleh. Pri tem so na tla silovito zbili tudi drugo žensko iz skupine. Čeprav se že zdi, da se situacija umirja, eden izmed prisotnih moških žensko na tleh z vso silo brcne v glavo. Ženski so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico in nista v smrtni nevarnosti, a fotografije kažejo, da je vsaj ena izmed njiju hudo poškodovana.

Incident se je zgodil v mestu s 3,6 milijona stanovalcev v zgodnjih jutranjih urah. Policija je sporočila, da so prijeli vseh devet moških, ki so sodelovali v incidentu. Brutalno nasilje je obsodil tudi šef Komunistične partije iz Tangshana Vu Veidong, ki je napovedal, da bodo moški kaznovani v skladu z zakonom in da bi morale oblasti začeti z opozorilnimi kampanjami, da bi do konca izkoreninili nasilje v družbi. Posnetek je na Kitajskem zaokrožil med ljudmi in sprožil številne polemike o spolnem nasilju v državi, kjer so razprave o pravicah žensk pogosto utišane.