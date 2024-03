Ogorčenje nad skupinskim posilstvom turistke, vpletli sta se veleposlaništvi

28-letnica in njen mož sta zaslovela z dokumentiranjem svojih potovanj z motorjem na spletu. A na zadnjem potovanju po Indiji sta postala žrtvi napada. Par se je na izletu po Indiji odločil, da bo noč preživel v okrožju Dumki v Indiji. Prav tam je prišlo do incidenta. Kot sta povedala v videoposnetku, ki sta ga objavila na spletu, naj bi sedmerica moških 28-letno turistko posilila, njenega moža pa pretepla. Sedmerica ju je tudi oropala ter jima grozila, da ju bodo ubili.

Zaradi napada na turista sta se vmešali tudi obe veleposlaništvi v Indiji – brazilsko in špansko. Brazilsko je za BBC potrdilo, da je že stopilo v stik tako 28-letnico, ki ima poleg španskega tudi brazilsko državljanstvo, pa tudi z lokalnimi oblastmi ter španskim veleposlaništvom. Par je za vstop v Indijo uporabil španska potna lista.

Vpletli sta se tudi špansko in brazilsko veleposlaništvo

Policijski nadzornik Dumke Pitamber Singh Khervar je novinarjem povedal, da turistoma po napadu uspelo ustaviti policijski kombi, ki ju je odpeljal v lokalni zdravstveni dom. "Par je govoril mešanico angleščine in španščine, zato patrulja sprva ni razumela, kaj ji želita povedati. A ker sta bila vidno poškodovana, so ju odpeljali na zdravljenje," je dejal Singh Khervar in dodal, da je par nato zdravnikom povedal o domnevnem skupinskem posilstvu.

Indijska policija je sicer po poročanju BBC povedala, da so štiri moške, ki so osumljeni skupinskega posilstva, že aretirali, preostale tri pa še vedno iščejo. Identitete moških za zdaj še ne razkrivajo.

"Špansko veleposlaništvo je sporočilo, da je ponudilo vso razpoložljivo pomoč, vključno s psihološko oskrbo, vendar pa sta žrtvi ponudbo zavrnili, saj da zanje že skrbijo indijske službe za nujno pomoč," je sporočilo brazilsko veleposlaništvo. Kljub temu bodo še naprej spremljali razvoj dogodkov.

Špansko veleposlaništvo pa je na družbenem omrežju objavilo zapis: "V naši zavezi, da končamo nasilje nad ženskami po vsem svetu, moramo ostati enotni."

Vse od leta 2012, ko se je v Indiji zgodilo skupinsko posilstvo in umor mlade ženske na avtobusu, sicer pogovori o posilstvu in spolnem nasilju pridobivajo več pozornosti tudi v tej azijski državi. Na večjih protestih, ki so potekali v Indiji, je množica zahtevala tudi spremembe zakonodaje o posilstvih. Vendar pa kljub temu v Indiji vsako leto poročajo o več deset tisoč posilstvih.

Zapisi o spolnih napadih, ki so zakrožili po spletu

Na spletu so se konec tedna zvrstile pripovedi več žensk, ki so delile svoje zgodbe o spoprijemanju z nezaželeno pozornostjo med potovanjem po Indiji. Ameriški novinar je medtem napisal, da je sicer Indija eden od njegovih najljubših krajev, vendar pa da je "spolna agresija", ki ji je bil priča, ko je v državi živel tudi sam, "na popolnoma drugačni ravni kot kjer koli drugje". Podal je tudi nekaj primerov spolnih napadov, ki so jih doživele ženske, ki jih pozna.

Na zapis novinarja se je odzvala tudi vodja indijske Nacionalne komisije za ženske Rekha Šarma, ki pa je s svojimi besedami požela val kritik. "Ste dogodek kdaj prijavili policiji? Če ga niste, ste popolnoma neodgovorna oseba. Pisati na družbenih omrežjih in blatiti celotno državo ni najboljša odločitev," je komentirala Šarma.

Medtem so pod videoposnetkom španskega para številni izrazili solidarnost in sočutje z njima.