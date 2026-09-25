Tujina
Ograja, ki ni okrašena s cvetjem ali lučkami, temveč jo prekriva na stotine skodelic
Ker se mu je zdelo škoda skodelic, ki so jih vsak dan uničevali na bližnjem smetišču, jih je eden od zaposlenih na deponiji začel nositi domov. Koliko jih že ima in kako je njegova ograja, kamor jih zdaj obeša, postala prava lokalna turistična atrakcija?
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