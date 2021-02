Ogromen del kalifornijske avtoceste 'padel' v ocean

V petek so kalifornijski uradniki s prometnega ministrstva sporočili, da so naplavine s pobočja nad voziščem "preplavile drenažno infrastrukturo, odtekale čez avtocesto in spodjedle cesto, kar je povzročilo popolno izgubo dela avtoceste 1", približno 24 kilometrov južno od Big Sur. PolicistJohn Yerace je povedal, da je bil v četrtek na omenjenem območju, ko je opazil, da je "ta del cestišča, natančneje južni pas, padel v ocean".