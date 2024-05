Ogromen oglasni pano padel na hiše in črpalko, umrlo več ljudi

Po hudi nesreči, ki je nastala kot posledica slabega vremena, sta v ponedeljek Mumbaj preplavili groza in žalost. Ogromen 30-metrski pano, ki se je zrušil na hiše in bencinsko črpalko, je namreč pod seboj pokopal več ljudi, 14 jih je umrlo. Po nesreči so v bolnišnico s poškodbami odpeljali 74 ljudi, do danes pa so jih 31 izpustili. Reševalna akcija naj bi še vedno potekala.

Tiskovna agencija Press Trust of India, ki se sklicuje na policijske uradnike, je poročala, da je bil oglasni pano nameščen nezakonito. Odrejena je bila preiskava, poroča Al Jazeera, kazni proti odgovornim pa bodo stroge.