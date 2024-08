Ogromen požar v Londonu: iz bloka evakuirali več kot 100 ljudi

Ogenj je po navedbah gasilcev zajel celotno stavbo, ki se nahaja v predelu Dagenham na vzhodnem obrobju Londona, v njej pa so tako trgovine kot stanovanja. Na prizorišče so jih poklicali malo pred 3. uro zjutraj po lokalnem času in že po približno petih minutah naj bi začeli gašenje požara.

Več kot 100 ljudi so iz poslopja evakuirali, štiri so na mestu oskrbeli reševalci, dva pa so prepeljali v bolnišnico. Hujšim poškodbam naj bi se izognili tudi zaradi hitrega posredovanja gasilcev, poroča britanski BBC.

Do jutra je 225 gasilcem ob pomoči 45 gasilskih tovornjakov uspelo plamene spraviti pod nadzor, se pa iz poslopja še vedno vali dim. Okoliškim stanovalcem so priporočili, naj zato ne odpirajo oken in vrat.

Gasilci so bili po lastnih navedbah seznanjeni z nizom težav, ki naj bi jih imela stavba na področju požarne varnosti. Plameni so sicer zajeli tudi gradbene odre okrog poslopja, na katerem so po poročanju BBC odstranjevali neustrezne fasadne obloge.

V državi so se sicer prenov stavb z neustreznimi oblogami intenzivno lotili po požaru v stolpnici Grenfell na zahodu Londona leta 2017, ko je umrlo 72 ljudi. Ključen dejavnik pri tem je bila fasadna obloga, ki ni ustrezala varnostnim standardom.