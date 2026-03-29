Tujina

Ogromen požar uničil diskoteko, 750 gostov zbežalo pred ognjenimi zublji

Kehl, 29. 03. 2026 11.40 pred 46 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Požar diskoteke

V diskoteki Kiss-Club v nemškem mestu Kehl je izbruhnil velik požar. 750 gostov je plamenom uspelo še pravočasno ubežati, ognjeni zublji pa so nato v celoti uničili stavbo. "Vsi so sami zapustili klub," je ob tem dejal gasilski poveljnik David Oster. Območje okoli nočnega kluba je zaprto, preiskava poteka.

Danes ponoči oziroma zgodaj zjutraj je v nočnem klubu Kiss-Club (tudi K-Club) v mestu Kehl na zahodu Nemčije zagorelo. Plamene so najprej opazili na strehi diskoteke, ob 3.45 so na pomoč poklicali intervencijske službe.

"Ko so na kraj prispeli prvi gasilci, je ogenj zajel že celotno stavbo," je povedal poveljnik gasilske enote Kehl David Oster.

Vseh 750 gostov jo je na srečo uspelo še pravočasno zapustiti, so pa trije potrebovali zdravniško oskrbo, policijsko poročilo povzema avstrijski Heute.

Območje zagrajeno

Gašenje požara je ptrajalo do jutra. Širša okolica pogorišča je zaprta, za promet je urejen obvoz. Vzrok požara še ni znan, v teku je kriminalistična preiskava.

požar diskoteka Nemčija Kiss-Club

KOMENTARJI2

Prelepa Soča
29. 03. 2026 12.27
Sigurno podtaknjeno.
proofreader
29. 03. 2026 12.18
Sreča v nesreči, da so se vsi uspelo rešiti. Lahko bi bila tragedija.
