Ogromen požar uničil diskoteko, 750 gostov zbežalo pred ognjenimi zublji

V diskoteki Kiss-Club v nemškem mestu Kehl je izbruhnil velik požar. 750 gostov je plamenom uspelo še pravočasno ubežati, ognjeni zublji pa so nato v celoti uničili stavbo. "Vsi so sami zapustili klub," je ob tem dejal gasilski poveljnik David Oster. Območje okoli nočnega kluba je zaprto, preiskava poteka.