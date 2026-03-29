Ogromen požar uničil diskoteko, 750 gostov zbežalo pred ognjenimi zublji

Danes ponoči oziroma zgodaj zjutraj je v nočnem klubu Kiss-Club (tudi K-Club) v mestu Kehl na zahodu Nemčije zagorelo. Plamene so najprej opazili na strehi diskoteke, ob 3.45 so na pomoč poklicali intervencijske službe.
"Ko so na kraj prispeli prvi gasilci, je ogenj zajel že celotno stavbo," je povedal poveljnik gasilske enote Kehl David Oster.
Vseh 750 gostov jo je na srečo uspelo še pravočasno zapustiti, so pa trije potrebovali zdravniško oskrbo, policijsko poročilo povzema avstrijski Heute.
Območje zagrajeno
Gašenje požara je ptrajalo do jutra. Širša okolica pogorišča je zaprta, za promet je urejen obvoz. Vzrok požara še ni znan, v teku je kriminalistična preiskava.
