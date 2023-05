Ogromen požar v Sydneyju: policiji sta se predala dva najstnika

Požar jim je kasneje sicer uspelo omejiti in preprečiti škodo na bližnjih stanovanjskih blokih. Najmanj 70 prebivalcev so morali zaradi ognjenih zubljev iz okoliških stavb evakuirati.

Gasilska in reševalna služba Novega Južnega Walesa je v torek dejala, da je požar dosegel stopnjo 10 – najhujšo stopnjo. Stavba je zagorela v torek, z ognjenimi zublji pa se je borilo okoli 100 gasilcev. V času požara naj bi sicer po prvih informacijah spalo 15 ljudi, 13 so jih morali rešiti.

Stavba je del dediščine in je bila nekoč dom tovarni Henderson Hat. Nato je bila več let prazna, pred požarom pa so pripravili načrte, da bi stolpnico preuredili v hotel. A stavba je zdaj uničena, videoposnetki prikazujejo, da se je njen zgornji nivo sesedel na bližnjo ulico.