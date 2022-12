Ogromen val na obali Južne Afrike terjal življenja treh ljudi

"Nenavaden val je potegnil nekaj ljudi v morje. Trije so utonili, 17 ljudi so prepeljali v bolnišnico," so povedali v lokalni reševalni službi. Med smrtnimi žrtvami je otrok, star sedem ali osem let. Poškodovani so v resnem ali kritičnem stanju," so dodali reševalci.

V obsežni akciji je sodelovalo 35 obalnih stražarjev in več reševalcev, ki so skupaj pomagali več sto ljudem.