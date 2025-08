Ogromen val vode in blata 'zradiral' del male gorske vasice

Na spletu se je pojavil grozljiv posnetek, ki prikazuje, kako s pobočja nenadoma pridre ogromen val vode, blata in ruševin ter trči v himalajsko vasico Dharali. Moč poplavnega vala je tako silovita, da v trenutku odnese na desetine domov in podjetij ter drugih stvari na poti.

V poplavah v severni zvezni državi Indije Uttarakhand so po besedah sodnika Prashanta Arye umrli najmanj štirje, okoli 50 oseb pa je pogrešanih. V regiji poteka obsežna iskalno-reševalna akcija, v katero so vključene ekipe lokalne policije, nacionalnih sil za odzivanje na nesreče in vojske.