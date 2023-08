Ogromen zemeljski plaz ustavil železniški promet med Francijo in Italijo

Zemeljski plaz se je utrgal v nedeljo ob 17.15 po srednjeevropskem času. Skale s skupno prostornino 700 kubičnih metrov so trčile v zaščitno pregrado ob cesti, ki vodi do prelaza Mont Cenis in italijanske doline Susa, so sporočile regionalne oblasti v Savoji.

Zaradi plazu so bili ustavljeni vsi čezmejni vlaki na progi Chambery–Torino in regionalni vlaki TER v dolini Maurienne. Predor Frejus, ki povezuje Francijo in Italijo, pa je trenutno zaprt tudi za težke tovornjake. Voznikom oblasti svetujejo, naj namesto tega uporabijo predor Mont Blanc ali avtocesto A8.