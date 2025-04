Ogromna kača presenetila arhitekte: 'Čutili smo, da nam nekaj leze pod nogami'

Ogromen modras je presenetil arhitekte v Dolu na Braču. Ko so pogledali skozi vrata v pogrebno dvorano, ki so jo načrtovali, so začutili, da jim nekaj polzi pod nogami, piše Net.hr. Opazili so ogromnega modrasa, ki se je plazil po njihovem delovišču. Seveda so skrajšali ogled in se umaknili, dokler se tudi modras ni odplazil stran. Modras na Braču sicer ni redkost, vendar tako veliki niso pogosti, še piše Net.hr.