Ogromna množica s 15-minutno tišino zavzela trg Slavija v Beogradu

Na trgu Slavija v Beogradu se je ob 16.30 začela petnajstminutna tišina, s katero so se poklonili žrtvam, ki so umrle v zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ob 16.45 so se nato začeli študentski performansi, ki so trajali do 18.00, poroča N1 Srbija.

S tem ko so zasedli trg Slavija, pomembno krožno križišče, so ovirali promet. Študente so na protestu podprli tudi kmetje, igralci in drugi državljani, nosili so transparente z napisi "Država pripada otrokom" in "Protesti so izpiti" ter zahtevali odstop premierja in novosadskega župana. Zahtevali so tudi, da se odgovorne kazensko preganja.