Na Sardiniji odkrili ogromno plantažo marihuane, aretirali štiri osebe

Julija so med ciljno usmerjenimi inšpekcijskimi pregledi podeželja odkrili plantažo marihuane – na njej pa več kot 40.000 rastlin konoplje v fazi rasti in dodatnih 13.000 rastlin v fazi sušenja. Skupno torej približno 3,5 tone surovega pridelka.

Rastline so namakali s 23 kilometri cevi, kriminalisti pa preiskujejo tudi sum kraje vode za namakanje. Nasad se je raztezal na dveh parcelah na območju kraja Ispodilo pod goro Gonare, piše časnik L'Unione Sarda. Združba je marihuano posadila pod visokonapetostne stebre, da bi se izognili morebitnim pregledom iz zraka.

Preiskava je prav tako pokazala, da so na plantaži zasadili tudi približno 10.000 rastlin industrijske konoplje in najeli delavce za njeno predelavo, s čemer so želeli zakriti prave namene plantaže.

Oblasti ocenjujejo, da bi kriminalna združba z letino pridelala približno 370 kilogramov aktivnega THC-ja, kar ustreza približno 15 milijonom odmerkom. S temi bi na ulici potencialno lahko zaslužili okoli 31 milijonov evrov.

Količina zaseženih rastlin je enakovredna približno četrtini vse pridelane konoplje na Sardiniji v letu 2024. To nakazuje na to, kako obsežna je bila operacija.

Italijanske oblasti so v povezavi z nasadom doslej aretirale štiri osebe, pod drobnogledom pa je še peta oseba. Osumljence sumijo vpletenosti v proizvodnjo prepovedanih drog. Preiskava sicer še vedno poteka.