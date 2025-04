Zimski kaos v Alpah: Britanec umrl v plazu, letovišča odrezana od sveta

Alpe zajelo močno sneženje

V preteklih dneh je Alpe zajelo močno sneženje, na tisoče domov v regiji Savoie v vzhodni Franciji je ostalo brez elektrike. V četrtek so bile cestne in železniške poti odrezane v švicarskem letovišču Zermatt, turistom in prebivalcem pa so naročili, naj ne zapuščajo apartmajev oziroma sob tudi v francoskem letovišču Tignes.

Čeprav sneg aprila v Alpah ni neobičajen, je zaradi tega na tisoče domov v vzhodni Franciji ostalo brez elektrike. V sosednji Švici sta bila za promet zaprta prelaz Simplon v Italijo in veliki predor St Bernard, dva kantona pa sta bila močno prizadeta. V Valaisu in Bernese Oberlandu so turisti, ki so se odpravljali na smučarske počitnice, doživeli številne neprijetnosti. Poleg odrezanih cestnih in železniških povezav, so bila močno motena mobilna omrećja. Po poročanju švicarskih medijev so se dolge vrste vile pred edinim odprtim supermarketom v mestu. Lokalne oblasti so opozarjale na nevarnost snežnih plazov in padajočih dreves v Valaisu ter na velike motnje v prometu. V mestu Sion so bile čez dan zaprte šole, še poroča BBC.