Ogromna toča poškodovala 80 odstotkov stavb v kraju, gasilci se jih trudijo zavarovati

Če je bilo sredi dneva na Dunaju skoraj 36 stopinj, so se temperature nato močno spustile in poskrbele za ohladitev. A vremenska sprememba je prišla skupaj z neurjem. Splet so kmalu preplavile fotografije toče, med drugim v Waldviertlu, kjer je imela toča premer od štiri do šest centimetrov.

Silovito neurje s točo premera okoli sedem centimetrov je bilo tudi v okrožju Waidhofen an der Thaya. V katastrskih skupnostih Waldkirchen, Gilgenberg in Rappolz je poškodovanih okoli 80 odstotkov stavb, nekatere med njimi huje, so sporočili pristojni.