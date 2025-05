Milijarda dolarjev splavala po vodi, so zmagali hutijevci ali Trump?

Hutijevci so sestrelili več ameriških brezpilotnih letal MQ-9 Reaper in še naprej streljali na vojaške ladje v Rdečem morju, vključno z ameriško letalonosilko. Američani so medtem za napade samo v prvem mesecu porabili približno milijardo dolarjev.

Militantna skupina v Jemnu je še vedno streljala na ladje in sestreljevala brezpilotna letala, medtem ko so ameriške sile zapravljale drago strelivo. Izkazalo se je, da ZDA nad hutijevci niso vzpostavile niti zračne premoči. Po 30 dneh okrepljene kampanje proti jemenski skupini vse kaže, da je šlo za novo drago, a neprepričljivo ameriško vojaško posredovanje v regiji.

Trump je bil prepričan, da so hutijevci Američanom dali "besedo, da ne bodo več streljali na ladje, in to spoštujemo." Hutijevci so v petek nato na Izrael izstrelili balistično raketo, ki je sprožila sirene za zračni napad, izraelska zračna obramba pa je raketo prestregla.

Združene države bi ustavile bombardiranje in milica ne bi več napadala ameriških ladij v Rdečem morju, vendar brez kakršnega koli dogovora o prenehanju motenja ladijskega prometa, saj bi to po njihovem mnenju koristilo Izraelu.

Odločni general Kurilla

Vodja centralnega poveljstva, general Michael E. Kurilla, se je zavzemal za odločno kampanjo, ki sta jo obrambni minister in svetovalec za nacionalno varnost sprva podpirala, so za The New York Times povedali številni uradniki, ki so seznanjeni s pogovori. Toda hutijevci so med intenzivnim bombardiranjem okrepili svoje številne bunkerje in skladišča orožja.

Trump se ni nikoli strinjal z dolgotrajnimi vojaškimi zapleti na Bližnjem vzhodu in je svoj prvi mandat porabil za poskuse, da bi vojake pripeljal domov iz Sirije, Afganistana in Iraka, poudarja časnik.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly je v izjavi za New York Times dejala, da je "predsednik Trump uspešno dosegel premirje, kar je še en dober dogovor za Ameriko in našo varnost". Dodala je, da je ameriška vojska izvedla več kot 1100 napadov, pri čemer je ubila na stotine borcev hutijevcev in uničila njihovo orožje in opremo.

Kurilla se je zavzemal za odločno posredovanje proti hutijevcem že novembra 2023, ko je militantna skupina začela napadati ladje, ki so plule skozi Rdeče morje, da bi posledično škodovala Izraelu. Toda tedanji predsednik Joe Biden je menil, da bi vojaška kampanja proti hutijevcem skupini dala večji pomen na svetovnem prizorišču. Namesto tega je odobril bolj omejene napade na skupino, kar je ni ustavilo.