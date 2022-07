'Oh, ljubi Bog' ... trenutek, ko pohodnik dojame, da ga bo zadel snežni plaz

Devet Britancev in en Američan so se na hribovje povzpeli s kirgizijske strani. Na razgledni točki predvidene poti za treking se je zaradi fotografiranja nekoliko oddaljil od skupine, ko se je z vrha gore zaslišal zvok pokanja ledu.

Zastrašujoča bela gmota v daljavi se je začela valiti v dolino, Shimmin pa je še naprej snemal. Velikanski plaz je bil vse bližje in bližje, mladi Britanec se je šele takrat ovedel: "Oh, ljubi Bog," je slišati na posnetku, ko je ugotovil, da sili narave več ne more ubežati. Hitro je počepnil za kup skalovja, modro nebo izgine, po objektivu kamere pa se usuje material, ki ga je ledenik prinesel s sabo. "Tam sem prej stal nekaj minut in takoj sem se zavedel, da imam poleg sebe dobro skrivališče. Vem, da sem veliko tvegal, ker se nisem takoj umaknil. Počutil sem se, kot da imam nadzor, ampak ko se je nadme zgrnil sneg, je dihanje postalo vse težje. V nekem trenutku sem pomislil, da bi res lahko umrl," je priznal.

Improvizirano skalnato zaklonišče ga je vseeno rešilo, ko se je vrnil k svoji skupini, je ugotovil, da jih je plaz obšel, le ena pohodnica si je pri umikanju poškodovala koleno. Mešali so se smeh in solze, šele čez čas pa so dojeli, kakšno srečo so imeli, da so vsi ostali živi. Njihovo pohodniško pot je plaz v celoti zasul, če bi se pred tem povzpeli še višje, bi jih zagotovo zadelo.