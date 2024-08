Oklofutal dekle, vmešala se je njena prijateljica in ga porezala s steklenico

Incident se je zgodil v jutranjih urah med proslavljanjem rojstenga dne v Športno-rekreativnem centru Kukavica v Velikem Grđevcu. "Fant je ležal na tleh in krvavel iz usti in vratu. Lovil je sapo, imel je tudi krvave oči. Ljudje so klicali 112, na kraj pa so hitro prispeli policisti in reševalci," je za medije povedala ena od povabljenk na zabavo. Poškodovani naj bi bil v stabilnem stanju in izven smrtne nevarnosti.

Bjelovarski policisti so na kraju zadržali udeležence zabave in zabeležili njihova pričevanja, poroča Index.hr. "Šele potem smo odšli domov. Kot mi je znano, se je odvil prepir med fantom in njegovim bivšim dekletom. On jo je oklofutal, nato pa je izbruhnil pretep," je povedala priča.

Na Bjelovarsko-bilogorski policijski upravi so potrdili, da je prišlo do tovrstnega incidenta in dodali, da so bili udeleženi pod vplivom alkohola, še poroča Index.