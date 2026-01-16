Okna obdajajo s plišastimi igračami, da bi kljubovali mrazu

Več milijonov družin po vsej državi preživlja dneve brez ogrevanja, elektrike in vode, otroci in njihove družine pa bijejo nenehen boj za preživetje, so sporočili pri Unicefu. "Življenje v visokem stanovanjskem bloku pri minus 18 stopinjah Celzija pomeni predvsem ohranjanje varnosti pred nenehnimi napadi in preživetje v skrajnih temperaturah. V Kijevu, v desetem nadstropju ene od takšnih stavb na levem bregu Dnepra, mama Svitlana počne vse, kar je v njeni moči, da poskrbi za svojo triletno hčerko Arino," so še zapisali.

Mama Svitlana počne vse, kar je v njeni moči, da poskrbi za svojo triletno hčerko Arino. FOTO: UNICEF

Med mnogimi družinami, ki še vedno nimajo dostopa do ogrevanja in elektrike ali pa je dostop moten, je tudi Svitlana s hčerko Arino. Hladna voda teče le občasno. Družine okna obdajajo s plišastimi igračami ali s čimerkoli drugim, da bi kljubovale mrazu. Svitlana ne more okopati Arine niti pripraviti toplega obroka. Zato svojo hčerko zavije v več plasti oblačil in obe se po temnih stopnicah spustita deset nadstropij nižje, da prideta do šotora, ki ga je zunaj postavila ukrajinska državna služba za nujne primere. "Tam se lahko ogrejeta, dobita toplo hrano, napolnita elektronske naprave in se pogovorita s psihologom – ali pa preprosto sedita na toplem," so zapisali pri Unicefu. Unicef je šotore opremil tudi s psihosocialnimi materiali, ki otrokom omogočajo igro in sprostitev, s čimer se otroci in odrasli lažje soočajo s povečanim občutkom tesnobe.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Šotori v Kijevu AP

Šotori v Kijevu AP

Šotori v Kijevu AP

Šotori v Kijevu AP







Izjemno težke razmere na otrocih puščajo fizične in psihične posledice

"Izjemno težke razmere puščajo na otrocih posledice, tako psihične kot fizične. Tema in zmrzal povečujeta strah in stres ter lahko povzročita ali poslabšata bolezni dihal in druge zdravstvene težave. Najmlajši otroci so najbolj ranljivi. Novorojenčki in dojenčki hitro izgubljajo telesno toploto in so izpostavljeni večjemu tveganju za podhladitev in bolezni dihal, ki lahko brez ustrezne toplote in zdravstvene oskrbe hitro postanejo smrtno nevarne," so sporočili pri Unicefu. Tudi izobraževanje je po njihovih podatkih ponovno moteno. Zaradi izjemnega mraza so šole in vrtci v glavnem mestu in na drugih območjih prešli izključno na pouk na daljavo, vendar motnje v oskrbi z električno energijo motijo tudi izvajanje pouka prek spleta.

Huda zima v Ukrajini FOTO: Profimedia

Ukrajinski generalštab: Rusija od četrtka zjutraj izvedla 180 napadov

Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je davi v svojem poročilu o stanju na fronti navedel, da je Rusija od četrtka zjutraj izvedla 180 posameznih napadov, največ v okolici krajev Pokrovsk in Mirnograd na vzhodni fronti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinski predsednik Zelenski je medtem danes na novinarski konferenci ob obisku češkega predsednika Petra Pavla povedal, da je Ukrajina končno prejela pošiljko raket za sisteme zračne obrambe zahodnih zaveznic, ki jo je čakala že dlje časa, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. "Do danes zjutraj smo imeli več sistemov brez raket. Sedaj, ko jih imamo, lahko to odkrito povem. Ne gre samo za sisteme Patriot, ki nikoli ne bodo zadostovali. Ukrajina ima veliko različnih sistemov, ki smo jih dobili med vojno. To pa zahteva stalne pošiljke raket. Hvala Bogu, danes zjutraj smo prejeli velik paket. (...) Toda to je stalo veliko truda, krvi in človeških življenj," je povedal Zelenski. Pred tem je v četrtek zvečer sporočil, da ovire na poti do miru ne predstavlja Ukrajina, temveč Rusija, ki želi uničiti ukrajinski energetski sistem. Dodal je, da je po nedavnih ruskih napadih na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov brez elektrike ostalo 400.000 ljudi.

Povečanje dobav električne energije iz tujine

Veliko Ukrajincev se sooča s hudimi težavami z oskrbo z elektriko, vodo in ogrevanjem. FOTO: AP

Veliko Ukrajincev se sooča s hudimi težavami z oskrbo z elektriko, vodo in ogrevanjem, medtem ko Rusija redno napada energetsko infrastrukturo. Novi minister za energetiko Denis Šmihal je v tej luči danes povedal, da je državnim elektroenergetskim podjetjem odredil znatno povečanje dobav električne energije iz tujine. Ekipe inženirjev in drugih strokovnjakov se medtem v hudem mrazu trudijo, da bi ponovno vzpostavile delovanje elektrarn in transformatorskih postaj, ki so bile v zadnjem času poškodovane zaradi ruskih dronov in raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Britanska vlada je medtem danes po poročanju dpa napovedala paket pomoči za popravilo in zaščito ukrajinske energetske infrastrukture, ki bo znašal nekaj več kot 23 milijonov evrov.

Unicef blaži posledice