'Okoli 17. ure je 'mafijec' prišel k meni v službo in me udaril'

A kot je zapisal Jurić, naj bi mu odvrnil, da gre za njegovo mnenje in da ne bo nič izbrisal. Ko je župan to slišal, mu je najprej zagrozil, a naj bi se lastnik restavracije umaknil. "Odmaknil sem se od njega, ker mi je deloval opito ali pod kakšnimi substancami, ko je naenkrat skočil name in me z levo roko prijel za vrat."

A župan Paliaga naj bi mu zagrozil: "Tisto, kar si komentiral na Facebooku, da me je lahko sram, ker kradem od krajanov Rovinja in lastnikov restavracij zaradi velikih računov za odvoz smeti, boš izbrisal."

Zagrozil naj bi mu z besedami, da ga bo "uničil", nato pa naj bi ga trikrat udaril v glavo in mu raztrgal majico. Jurić ga je še enkrat odrinil in dejal, da ga bo prijavil, kar je na koncu tudi storil, piše net.hr.

Paliaga, ki se sicer ponaša s črnim pasom v karateju, je dogodek potrdil za Istra24. A kot je dejal, ni bilo tako hudo, po njegovih besedah pa sploh ni prišlo do udarcev. "Celotna zgodba je napihnjena. Prišlo je do prerivanja, če bi ga udaril v glavo, bi imel hujše telesne poškodbe," je dejal.

Na svoji Facebookovi strani je zapisal, da ga je Jurić na družbenih omrežjih označil za izsiljevalca in oderuha "po načelih italijanske mafije", njegovo hčerko in ženo pa za tatico. Prosil naj bi ga le, da zbriše komentarje, ki omenjajo njegovo družino, a Jurić za to ni želel slišati. Ko ga je še enkrat prosil, naj bi se mu ta postavil pred obraz in rekel, da bodo on, žena in hči plačali za vse, kar so naredili.

Ob tem je odločno zavrnil vse obtožbe o fizičnem napadu. "Glede na funkcijo, ki jo opravljam, sem takoj po odhodu iz restavracije kontaktiral policijo in prijavil dogodek, ker sem predvideval, v katero smer bo šel ta primer," je zapisal. Jurić naj bi mu pozno zvečer poslal več sporočil, v katerih se je opravičeval. "Žal mi je, da je do tega incidenta sploh prišlo, ampak poleg tega, da sem župan, sem predvsem mož in oče."