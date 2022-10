'Bahmut in okolica se spreminjata v bojišče iz prve svetovne vojne'

Skoraj osem mesecev po ruskem napadu na Ukrajino, ukrajinska vojska na jugu in vzhodu države napreduje in osvobaja mesta in vasi. Medtem pa v senci ofenziv v Harkovu in Hersonu v mestih Soledar in predvsem Bahmut v regiji Donbas na vzhodu Ukrajine že od poletja poteka srdito bojevanje. Mesti sta namreč še vedno pomemben cilj ruske vojske. Hudi spopadi z veliko žrtvami na obeh straneh so okolico Bahmuta spremenili v bojišče, ki spominja na prvo svetovno vojno.

icon-expand Kraterji na cestah Behmuta FOTO: AP

Večina od 70 tisoč prebivalcev Bahmuta je že pobegnila, po navedbah nekaterih medijev je v mestu ostalo 20 tisoč ljudi, a vztrajajo le še starejši, ki pa živijo brez vode in elektrike. Rusi si želijo z zavzetjem mesta odpreti pot za nadaljnjo osvajanje regije. Rusko napredovanje je sicer počasno in 'drago', vendar je eno redkih mest od koder se ne umikajo in ga sedaj poskušajo obkoliti s treh strani. Rusi so v začetku poletja zavzeli mesti Severodoneck in Lisičansk, sledil naj bi Bahmut. Vendar je ukrajinska vojska na liniji mest Seversk-Soledar-Bahmut vzpostavila trden obrambni zid. Britanska obveščevalna služba poroča, da se na ruski strani za Bahmut borijo plačanci paravojaške skupine in zasebne najemniške vojske Wagner, poroča BBC.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Po petih mesecih obstreljevanja in neposrednih napadov, ki so se začeli maja, so Bahmut, okoliška mesta in kmetijska zemljišča postala podobna bojiščem iz prve svetovne vojne, razmere opisujejo pri Forbsu. Ukrajinski vojaki se pred ruskimi plačanci v pokrajini, kjer skorajda ni kotička, ki ga vojna ne bi spremenila, branijo iz blatnih jarkov in kraterjev. Nekateri so sedaj dogajanje v Bahmutu, ki velja za pomembno strateško mesto, primerjali kar z dogajanjem v Mariupolu. Iz mesta prihajajo fotografije uničenih tovarn, stadiona, hotela, stanovanjskih stavb in kulturnih spomenikov. Videoposnetki kažejo tudi ruske drone kamikaze, ki so ciljali ukrajinsko topništvo v bližini Bahmuta.

