"Težki dnevi med volitvami predsednika republike sredi hudih izrednih razmer na zdravstvenem, gospodarskem in socialnem področju kličejo k občutku odgovornosti in spoštovanju odločitev parlamenta," je v kratkem nagovoru po izvolitvi povedal Mattarella, poročajo italijanski mediji.

"Te okoliščine zahtevajo, da se ne izogibamo dolžnostim, h katerim smo poklicani in ki morajo prevladati nad drugačnimi osebnimi pogledi," je še povedal. Ob tem se je članom parlamenta in delegatom dežel, ki so sodelovali v 1009-članski volilni skupščini, zahvalil za izkazano zaupanje.

Dosedanji italijanski predsednik Mattarella je bil v soboto znova izvoljen za predsednika države. Prejel je 759 glasov, kar je drugo največje število v zgodovini volitev. Več jih je prejel le Sandro Pertini leta 1978.

Edini predsednik doslej, ki je bil znova izvoljen, je bil Mattarellov predhodnik Giorgio Napolitano, ki je, da so rešili krizo, leta 2013 na položaju ostal še dve leti drugega mandata, do januarja 2015.

Za nov mandat naj bi Mattarella prisegel 3. februarja, ko se mu izteče dosedanji sedemletni mandat.

80-letni Mattarella je sicer ves čas vztrajal, da se bo upokojil in da ga nov mandat ne zanima, a so ga v soboto predstavniki strank, na čelu s premierjem Mariem Draghijem, prepričali, da v dobro države ostane na položaju.

Naj podprejo Mattarello, so v osmem krogu glasovanja svoje predstavnike pozvali Demokratska stranka, Gibanje pet zvezd, Živa Italija, Naprej Italija in Liga.

Proti so glasovali v skrajno desni stranki Bratje Italije, ki sicer z Naprej Italijo in Ligo sestavljajo desnosredinsko zavezništvo. Vodja Bratov Italije Giorgia Meloni je po glasovanju poudarila, da desnosredinsko zavezništvo trenutno ne obstaja.

Antonio Tajani iz stranke Naprej Italija je medtem že miril strasti. "So dnevi, ko so toni povišani, vendar pa boste videli, da se nato stvari postavijo na svoje mesto," je dejal.