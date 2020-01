Okoljevarstveniki zaprli dostop do Magninega obrata v Gradcu

Približno 90 okoljskih aktivistov je okoli 9. ure dopoldne na dveh dovoznih cestah do Magne položilo kovinske drogove in tako onemogočilo dostop. Nekateri so se z verigami priklenili na drogove uličnih svetilk. Pri posredovanju policistov so nudili pasivni odpor in so jih morali odvleči stran.