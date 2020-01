Okoljevarstveniki slavijo: sporna železarna v Trstu zapira svojo umazano dejavnost

Pred več kot stoletjem, leta 1896, je tedanja Kranjska industrijska družba v Trstu za potrebe Avstro-Ogrske monarhije postavila obrat za proizvodnjo litega železa.

Lito železo se v Škednju proizvaja še danes - tehnologija je nekoliko napredovala, a je obrat precej zastarel in zato velik onesnaževalec. "Tukaj gre za celo goro rakotvornih snovi, ki jim s skupnim imenom rečemo pahi in povzročajo raka," razlaga Gorazd Pretnar iz organizacije Alpe Adria Green - mednarodnega društva za varstvo okolja in narave.

Najhuje je ponoči, ko peči delajo s polno paro. V tržaški četrti, ki je zrasla prav zaradi železarne, so vidne posledice izpustov prašnih delcev, ki tukaj tudi za večdesetkrat presegajo mejne vrednosti.

Že leta se govori o zaprtju obrata, zdaj je napočil ta čas - odločitev, ki pa deli prebivalstvo. "Po eni strani se tako izgubljajo delovna mesta. A po drugi strani je to zagotovo dobro za ljudi, ki tukaj živijo," je slišati domačine.

Kljub številnim rakavim obolenjem in težavam s pljuči in kljub temu, da so številni zaposleni, pa tudi okoliški prebivalci, umirali zaradi onesnaženja, so nekateri vezani na železarno, ki je marsikateremu tržačanu pomenila kruh. "Železarna je bila tukaj še preden so ljudje živeli. Prav zaradi železarne je zrasel ta del mestra. Zato sem jaz za železarno," pa pravijo drugi.

V Italiji je to politična tema, ne le lokalna; preden je nastopil položaj podpredsednika vlade, si je obrat ogledal tudi vodja gibanja pet zvezd Luigi Di Maio.

Dolga leta je tekla bitka za zaprtje. Zdaj je sindikat podpisal dogovor z lastniki. "Po moje je glavna dobrina zdravje. Zaposlitev se lahko najde tudi drugje," so veseli tretji.

Zadovoljni pa so tudi okoljevarstveniki na naši strani, saj prašne delce veter vztrajno potiska tudi proti slovenski obali. "Tisti težji padejo hitro dol, te nekoliko lažje pa jih zračne mase prenašajo proti Ankaranu in te potem sedajo po kmetijskih površinah in naših pljučih," pojasnjuje Pretnar.

Zato bo od 1. februarja tudi na Obali zrak le nekoliko bolj čist.