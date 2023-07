Okoljski aktivisti 'okrasili' 267-milijonsko jahto Kaos

Na Ibizi se je v teh dneh zasidrala superjahta Kaos, ki je močno razjezila španske okoljske aktiviste. Ti so namreč privezano 110-metrsko plovilo 'okrasili' s črnim in rdečim sprejem, nato pa z napisom opozarjali na veliko onesnaževanje okolja, ki ga s svojimi luksuznimi plovili povzročajo bogataši.

Španska Ibiza že več let velja za kraj, kamor se poleti na oddih odpravljajo tudi najpremožnejši Zemljani. V pristaniščih je tako mogoče opaziti več luksuznih plovil, tudi jaht. Med temi je trenutno v ibiškem pristanišču mogoče opaziti največjo jahto, ki je bila zgrajena na Nizozemskem, superjahto Kaos. Vredna je okoli 267 milijonov evrov. Masivna in luksuza 110-metrska ladja pa je očitno močno razjezila člane španske aktivistične skupine Futuro Vegetal, ki so se jo odločili protestno 'okrasiti'. Aktivistični protest so tudi posneli.

Kot je mogoče videti na posnetku, sta se dva člana po pomolu sprehodila do Kaosa. V rokah sta imela transparent z napisom "vi porabljate, ostali trpijo," ter dva gasilna aparata, napolnjena z rdečo in črno barvo. Po prihodu do jahte sta jo poškropila s sprejem, nato pa gledalcem opisala, kaj ju je gnalo v vandalizem. "Najbogatejši odstotek ljudi na Zemlji onesnažuje bolj kot najrevnejša polovica prebivalstva," je mogoče slišati. "Oni so tisti, ki nas bodo obsodili na prihodnost bolečine, obupa in praznine." Jahta naj bi bila v lasti multimilijarderke Nancy Walton Laurie, naslednice ameriškega imperija trgovin Walmart.

