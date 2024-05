Okoljski aktivisti zaprli avstrijsko avtocesto

Promet so nekaj po 10. uri začeli ovirati okoljski aktivisti skupine Last Generation. Na Solnograškem je kakih deset protestnikov na turski avtocesti pri Halleinu za nekaj časa popolnoma ustavilo promet proti jugu. Blokirali so tudi nekaj cest na Predarlskem in Tirolskem.

Že zjutraj pa so nemški člani omenjene aktivistične skupine vdrli na münchensko letališče.