V Beogradu protestniki znova zasedli avtocesto

Okoljski protesti v Srbiji potekajo kljub temu, da je srbski parlament v petek soglasno potrdil spremembe zakona o referendumu, ki so jih zahtevale okoljevarstvene skupine. Te so že prejšnji dve soboti organizirale množične prometne blokade po državi, vendar se je na ulicah tokrat zbralo manj ljudi kot prejšnjo soboto, protest pa je večinoma potekal mirno.

Udeleženci današnjih protestov zahtevajo, da se rudnik litija podjetja Rio Tinto izbriše iz prostorskega načrta mesta Loznica, prav tako nasprotujejo izkoriščanju litija v drugih delih države.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek v odzivu na napoved današnjih protestov dejal, da so vse ekološke zahteve glede Ria Tinta izpolnjene in da so nove zahteve politične narave.

Zgodil se je tudi incident: vozniku, ki je skušal skozi množico, razbili stekla

Prišlo je tudi do incidenta, ko se je voznik osebnega vozila poskušal prebiti skozi skupino okoli 20 ljudi in pri tem zadel eno osebo. Zbrani so vozilo brcali, vanj udarjali s transparenti in mu razbili stekla, nato pa so ga spustili mimo. Zaprtih je bilo tudi več cest v drugih mestih v Srbiji.

Spomnimo

V več srbskih mestih so že prejšnji konec tedna potekali množični protesti proti načrtom mednarodne korporacije Rio Tinto in vlade predsednika Aleksandra Vučića za izkopavanje litija na zahodu Srbije. Vlada je namreč s sprejetjem zakona o razlastitvi ter o referendumu in ljudski iniciativi olajšala investicije britansko-avstralski korporaciji, ki je zaradi aktivnosti v državah v razvoju pogosta tarča kritik okoljevarstvenikov. Srbski predsednik je po protestih presenetil z izjavo, da se bo zavzel za spremembo spornega zakona o razlastitvi lastnikov zemljišč.